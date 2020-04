Program COVID II se opět otevřel, s limitem na 5 miliard

Praha - Příjem žádostí o bezúročné úvěry v prvním kole programu COVID II byl dnes odpoledne obnoven a jeho limit se zvýšil z 1,5 miliardy na pět miliard korun. Na twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Živnostníci, malí a střední podnikatelé mohli žádosti o půjčky začít podávat dnes ráno, původní limit se ale vyčerpal za tři hodiny. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) program spustila kvůli ekonomickým dopadům, které mají na podnikatele omezení zavedená vládou proti šíření nového typu koronaviru.

Zájem o program je enormní, napsal Havlíček na twitteru. "Obratem jsem rozhodnul o navýšení na pět miliard, odpoledne jsme opět rozjeli příjem žádostí a posilujeme počet pracovníků ČMZRB," doplnil. Opoziční ODS před tím uvedla, že vyčerpání prvního kola žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID II ukázalo, že pomoc vlády podnikatelům je nedostatečná.

První kolo programu COVID II bude pro žádosti otevřené do půlnoci v pátek 3. dubna, vyplývá z webu ČMZRB. Banka dříve uvedla, že žádosti bude vyhodnocovat v následujících deseti pracovních dnech. Druhé kolo programu by mělo začít 20. dubna. S původním limitem 1,5 miliardy korun v prvním kole o půjčku požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních podnikatelů. Ze kterých byli odvětví a o jak vysoké půjčky nejčastěji žádali, bude ČMZRB teprve vyhodnocovat, řekl v České televizi (ČT) generální ředitel banky Jiří Jirásek.

Živnostníci a podnikatelé mohli žádat o půjčky do 15 milionů korun. Na rozdíl od první vlny bezúročných úvěrů, které poskytovala ČMZRB, byly tentokrát zapojeny komerční banky. Za úvěry bude i v tomto případě ručit stát, prostřednictvím ČMZRB, a to až do 80 procent jistiny. Maximální délka záruky bude tři roky.

Program COVID II je financován ze strukturálních fondů EU, v prvním kole proto nemohly žádat pražské firmy. Podle Havlíčka budou mít však podnikatelé z Prahy šanci získat bezúročný úvěr v některém z dalších kol výzvy, do kterých budou alokovány finance z jiných zdrojů, uvedl.

O podpoře pražských podnikatelů jedná ČMZRB s ministerstvem průmyslu a obchodu i hlavním městem Prahou. Podle Jiráska jim záruční banka nabídla své služby a nyní je na nich, aby se rozhodli, řekl v ČT.

ČMZRB do první vlny programu COVID přijala přes 3200 žádostí v součtu o víc než deset miliard korun. Do týdne od pozastavení přijímání žádostí schválila první úvěry, podnikatelům vyplatila přes 100 milionů korun.

Podniky žádají zvýšení podpory a zrychlení jejího vyřizování

Zástupci podniků po dnešním vyčerpání prvního kola žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID II za tři hodiny žádají zvýšení podpory a zrychlení jejího vyřizování. Vyplývá to z ankety ČTK mezi podnikatelskými svazy. O půjčku, která je limitovaná 15 miliony Kč, podle Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních podnikatelů.

Žádosti bude ČMZRB vyhodnocovat v následujících deseti pracovních dnech. Druhé kolo programu začne 20. dubna, do prvního bylo vyčleněno 1,5 miliardy korun, podle informací ČMZRB hodnota předložených úvěrů tuto sumu přesáhla.

"V dnešní době o bytí a nebytí podniků rozhoduji nikoli týdny, ale dny. Je proto nemyslitelné, aby firmy, které žádost nestihly podat dnes, musely na další kolo čekat dalších deset dní. Vláda by měla na enormní zájem okamžitě reagovat a vyhodnocení a zahájení dalších kol operativně zrychlit," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Pokud je k tomu třeba navýšit administrativní kapacitu ČMZRB, tak by k tomu měla vláda okamžitě přikročit, dodal.

Vyčerpání COVID II během tak krátké doby vypovídá o tom, že peníze v tomto programu současné poptávce firem po podpoře zdaleka neodpovídají, řekl ČTK mluvčí Hospodářské komory Miroslav Beneš. Je proto podle něj nezbytné, aby stát vyčlenil pro následující výzvy mnohem větší objem peněz pro firmy, které zasáhla pandemie koronaviru i související vládní nařízení omezující podnikání v době krize.

Asociace malých a středních podniků enormní zájem podnikatelů o COVID II. očekávala. Problémem pro řadu z nich je ale podle prezidentky asociace Evy Svobodové vyčerpaný režim 'de minimis', který je rovnou vyřadí. To je však mimo kompetenci ČMZRB, je to výzva pro ministerstvo pro místní rozvoj a antimonopolní úřad, uvedla. "Pokud ne, měli bychom žádat o výjimku (notifikaci) EU. Když se podíváme na podpory podnikatelům a živnostníkům v Německu nebo Rakousku, nevidíme, že by byla překážka v evropských pravidlech veřejné podpory," podotkla.

Na rozdíl od první vlny bezúročných úvěrů, které poskytovala ČMZRB, byly do programu tentokrát zapojeny komerční banky. Za úvěry bude i v tomto případě ručit stát, prostřednictvím ČMZRB, a to až do 80 procent jistiny. Maximální délka záruky bude tři roky.

Program COVID II je financován ze strukturálních fondů EU, v prvním kole proto nemohly žádat pražské firmy. Svaz průmyslu společně s Hospodářskou komorou upozorňuje na to, ze je třeba co nejrychleji vymyslet řešení pro pražské firmy a připravit program COVID III pro velké firmy.

ODS kritizuje pomoc vlády podnikatelům jako nedostatečnou

Dnešní vyčerpání prvního kola žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID II za tři hodiny podle opoziční ODS ukázalo, že pomoc vlády podnikatelům je nedostatečná. První místopředseda občanských demokratů Zbyněk Stanjura v tiskové zprávě označil za nepřijatelné, aby po několika hodinách nebyly peníze pro firmy, kterým stát zavřel provozovny kvůli prevenci šíření nového typu koronaviru. Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka na twitteru vybízí, aby stát urychlil plánované desetidenní vyhodnocování žádostí.

ODS upozornila, že při 700 žádostech připadá na jednu 2,1 milionu. Vyplnění formuláře podle strany zabralo přes dvě hodiny, takže vyčerpání prostředků bylo otázkou minut. "Obrátil se na mě majitel firmy dávající práci osmi lidem. Dopředu jednal se svou bankou, měl připravené podklady a čekal na zveřejnění formulářů, které nebyly dopředu známy. Jejich vyplnění za okamžité asistence bankéře zabralo dvě a půl hodiny. Obratem přišla z banky odpověď, že alokované peníze byly už v 11 hodin vyčerpány," uvedl Stanjura.

Šéf poslanců ODS označil přístup kabinetu k podnikatelům za naprosto nepřijatelný. "Vidíme odfláknutý návrh pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a směšnou částku pro podniky. Jak je možné, že po třech hodinách nejsou prostředky pro pomoc firmám, kterým stát zavřel provozy?" uvedl Stanjura. Ministerstvo financí ve středu uvedlo, že chystá úpravu návrhu na jednorázové vyplacení 25.000 korun pro OSVČ, ke kterému měla výhrady opozice i řada živnostníků.

Jurečka vyzval vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO), aby kvůli zájmu o COVID II zapojil do poskytování komerční banky. "Jinak tato pomoc bude trvat poměrně dlouho a mnoho firem ji dostane pozdě! Deset dnů čekání je dlouhá doba," uvedl na twitteru.