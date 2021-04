Program Antivirus bude pokračovat do konce května, rozhodla vláda

Praha - Program Antivirus, z nějž stát vyplácí příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli epidemii a koronavirová krize, bude prodloužený do konce května. Rozhodla o tom vláda, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) přitom po sobotním jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech řekla, že navrhne prodloužení do konce června. Dosud opatření platilo do konce dubna.

Z Antiviru stát poskytuje příspěvky na mzdy od loňského 12. března, od vyhlášení prvního nouzového stavu firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvkem B dorovnává při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun.

Příspěvky do 11. dubna podle údajů ministerstva práce získalo 72.085 firem na víc než milion zaměstnanců. Stát podnikům vyplatil 37,7 miliardy korun. Jen za únor bylo podle Maláčové podpořeno 267.761 zaměstnanců.

Důvodem prodloužení programu Antivirus je kromě pokračující nepříznivé epidemické situace také to, že Sněmovna stále neschválila nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Ten měl Antivirus nahradit už loni od listopadu.

Vláda se na novele o zaměstnanosti, která kurzarbeitová pravidla upravuje, dlouho nemohla shodnout. Výslednou verzi pak kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Poslanci navrhli desítky změn. Spor pak přetrvával v koalici, proti sobě stály dva ucelenější koaliční návrhy. Koalice se nakonec shodla na kompromisním znění.

Poslední návrh poslanců ANO, ČSSD a KSČM předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok. O podobě novely o zaměstnanosti bude dolní komora hlasovat nejdříve začátkem května. Podle MPSV se počítá s účinností od 1. ledna 2022.