Prognóza MF je podle výboru pro rozpočtové prognózy realistická

Praha - Aktuální makroekonomická prognóza ministerstva financí je podle hodnocení Výboru pro rozpočtové prognózy realistická. Ministerstvo v dubnové predikci ponechalo pro letošní rok odhad růstu ekonomiky na 3,1 procenta a pro příští rok odhaduje zrychlení tempa růstu na 3,7 procenta. Pro vyhodnocení makroekonomické prognózy jako realistické hlasovalo na pondělním jednání výboru sedm z devíti členů, jeden člen považoval prognózu za optimistickou a jeden člen za obezřetnostní. ČTK o tom informoval mluvčí Národní rozpočtové rady Janis Aliapulios.

Výbor jako realistickou vyhodnotil také predikci příjmů sektoru vládních institucí. Pro toto hodnocení hlasovalo šest členů výboru. Dva považovali odhad za optimistický a jeden člen se hlasování nezúčastnil.

"Většina členů výboru považovala makroekonomickou prognózu MF za realistickou a souhlasila s jejími hlavními závěry pro výhled růstu tuzemské ekonomiky v letech 2021 a 2022. Většina členů však zároveň zdůraznila, že struktura růstu je v jejich vlastních prognózách odlišná, přičemž nejčastěji členové výboru zmiňovali jimi předpokládaný rychlejší růst spotřeby domácností v letošním roce oproti prognóze MF, a naopak mírně slabší růst v roce příštím," uvádí stanovisko výboru.

Jeden člen výboru, který považoval prognózu za optimistickou, počítá s rozvolněním protipandemických opatření později, než očekává prognóza MF. Naopak člen výboru, který vyhodnotil prognózu jako obezřetnostní, očekává mírně vyšší růstu ekonomiky a také příznivější vývoj na trhu práce ve srovnání s prognózou ministerstva financí. "Členové Výboru se nicméně shodli na tom, že rizika prognózy jsou stále citelně zatížena nejistotou spojenou s pandemickým vývojem, který lze i nadále jen obtížně odhadovat," uvádí dále stanovisko.

V případě odhadů příjmů sektoru vládních institucí považovali dva členové odhad za optimistický především kvůli vývoji příjmů u daně z přidané hodnoty. "Ovšem i někteří členové hlasující pro hodnocení predikce jako realistické viděli riziko spíše na straně nadhodnocení predikce příjmů," uvádí stanovisko.

Z odhadů ministerstva financí vyplývá, že příjmy státu z DPH by letos měly stoupnout na 440,3 miliardy korun z loňských 426,5 miliardy korun. Naopak méně by měl letos stát získat na dani z příjmu fyzických osob, právnických nebo spotřební daně z minerálních olejů. V letech 2022 až 2023 by příjmy měly růst ze všech daní i pojistného.

Úkolem Výboru pro rozpočtové prognózy, ve kterém zasedají přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry jmenovaní vládou na návrh Národní rozpočtové rady, je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí. Jde o prognózy, které při sestavování rozpočtu a střednědobých rozpočtových výhledů použije nejen stát, ale také státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a další veřejné instituce. Výsledek posouzení je MF podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti povinno zohlednit při svých prognózách.