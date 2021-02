Profesionální sportovci po příjezdu do ČR už nemusí do karantény

Praha - Profesionální sportovci a reprezentanti po příjezdu do Česka z vysoce rizikových zemí už nebudou muset z preventivních důvodů kvůli koronaviru do pětidenní karantény. Ministerstvo zdravotnictví schválilo výjimku, o kterou žádala Národní sportovní agentura (NSA). Podmínkou jsou přísná bezpečnostní opatření a dodržování tzv. "bubliny".

Povinnost nastoupit i v případě negativního testu do pětidenní karantény po příjezdu do Česka ze zemí, které mají na koronavirovém semaforu tmavě červenou barvu, platí zhruba 10 dní. Dosud se vztahovala i na profesionální sportovce, byť někteří z nich už dostali výjimku. Do karantény například nemusejí fotbalisté Leicesteru, kteří se ve čtvrtek v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy představí na hřišti Slavie.

Nyní výjimka platí plošně pro všechny mezinárodní sportovní akce. Do karantény tak nebudou muset například biatlonisté při březnovém Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.

Výjimka pomůže také českým sportovcům po návratu ze zahraničí. Pětidenní karanténě se po příletu z odvetného utkání Evropské ligy na hřišti Leicesteru v příštím týdnu vyhne Slavia a bude moci odehrát následný víkendový duel nejvyšší soutěži v Uherském Hradišti proti Slovácku. Do karantény nebudou muset ani basketbaloví reprezentanti po návratu z kvalifikace mistrovství Evropy v Litvě.

"Děkuji ministerstvu zdravotnictví za spolupráci. Tato výjimka umožní pokračování mezinárodních sportovních akcí na území České republiky - ať už se jedná o utkání v evropských pohárech nebo například Světový pohár v biatlonu," uvedl v tiskové zprávě předseda NSA Milan Hnilička.

"Epidemiologická situace ve světě se nelepší a tmavě červených zemí na semaforu je stále většina. Bez této výjimky by sportovci z těchto zemí museli přijet do Česka na sportovní akce o týden dříve, což je v mnoha případech nerealizovatelné. Chtěl bych zdůraznit, že výjimka platí pouze pro sportovce, kteří podléhají přísným opatřením, a tudíž je zde minimální bezpečnostní riziko," doplnil Hnilička.

Profesionální sportovci a reprezentanti se musejí při vstupu do Česka prokázat negativním PCR testem a zároveň se ihned podrobit dalšímu odběru. V karanténě nově budou jen do jeho výsledku. Během pobytu v Česku musejí sportovci a jejich doprovod fungovat v "bublině", která znamená časté testování, izolaci od veřejnosti na hotelech a cestování vlastními dopravními prostředky.