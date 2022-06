Profesionální boxeři budou v sobotu v Ústí nad Labem bojovat o tři české tituly

Ústí nad Labem - Hned tři titulové zápasy nabídne v sobotu galavečer Tohle je box 4, který se uskuteční ve sportovním centru Sluneta v Ústí nad Labem. O pás profesionálních mistrů České republiky se utkají Václav Pejsar s Pavlem Šourem, Tomáš Bezvoda s Viktorem Agateljanem a Jozef Jurko s Ondřejem Buderou.

Velkou pozornost poutá souboj Pejsara se Šourem, kteří se v minulosti utkali již dvakrát a vždy se z výhry radoval Šour. Naposledy uspěl v červnu 2018. "Do zápasu asi poprvé nepůjdu coby favorit, ale těším se. Jdu si ukázat, že se umím i v téměř čtyřiceti letech stále připravit," uvedl Šour pro web profiboxing.cz.

O dva roky mladší Pejsar přiznal, že o další souboj hodně stál. I proto Šoura vyzval v dubnu v Plzni bezprostředně poté, co porazil Egypťana Hanyho Atiya. "Celou dobu mi visí někde vzadu v hlavě, protože věřím, že jsem mohl Pavla minimálně v odvetě porazit. To, proč to nevyšlo, je na dlouhé povídání, ale díky tomu všemu nad trilogií pořád přemýšlím. Věřím, že budu připraven dobře," řekl Pejsar na tiskové konferenci minulý týden.

Souboj Šour - Pejsar se uskuteční v nové váhové kategorii asociace WBC - bridger weight - do 101,6 kg.

Již potřetí se utkají i Bezvoda s Agateljanem, před duelem o pás šampiona ve střední váze je jejich bilance nerozhodná 1:1. Slovák Jurko bude titul v polotěžké váze obhajovat proti Buderovi.

Akce Tohle je box začne v sobotu v 18:00, hlavní zápasy bude od 21:00 vysílat ČT sport.