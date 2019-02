Praha - V Česku chybí tisíce profesionálních řidičů. Problémy jsou způsobeny především výší mezd, průměrně to v dopravě je 27.000 korun. Zároveň roste věkový průměr šoférů, který je 57 let. Uvedl to pracovní portál Profesia.cz. V Česku je nyní zhruba 130.000 profesionálních řidičů, podle dopravců jich k ideálnímu stavu schází přes 15.000.

Stavy řidičů se dopravním firmám dlouhodobě nedaří doplňovat, problémy s nedostatkem šoférů se tak prohlubují. "Jde o profesi, která je psychicky, ale i fyzicky náročná. Řidiči totiž často pracují v poměrně dlouhých časových turnusech. Navíc s sebou nese poměrně vysokou míru stresu, zodpovědnosti a rizika," uvedl Michal Novák z Profesia.cz. Zásadním problémem je zejména výše průměrné mzdy, která je například proti maloobchodu o zhruba 4700 korun nižší.

Nízký zájem je podle statistik pracovního portálu zejména v kamionové dopravě. Zatímco na jednu pracovní nabídku na pozici řidiče odpoví téměř osm zájemců, na řidiče kamionu je to pouze 4,6 odpovědi. Na nabídky řidiče autobusu průměrně přijde 7,6 odpovědi. Poměrně nízký zájem je i o práci dispečera, na jednu nabídku reaguje zhruba pět zájemců.

Největší poptávka po zaměstnancích je v Praze a Středočeském kraji, odkud bylo 40 procent všech nabídek z dopravy portálu. Zájem o řidiče je také v Brně nebo v Plzeňském kraji, nejméně na Zlínsku a Karlovarsku.

Nedostatek řidičů se pravděpodobně bude zvyšovat, roste totiž i jejich věkový průměr. V současné době je podle oborových organizací průměrný věk řidiče z povolání 57 let a v posledních letech se zvyšuje. Dopravní firmy tak v příštích letech čeká další odliv zaměstnanců. Podle prognóz do pěti let odejde až třetina řidičů autobusů do důchodu. Dopravcům se přitom nedaří odcházející šoféry nahradit mladšími.

Dopravní společnosti se snaží nábor rozšiřovat. Čím dál častěji tak přijímají na pozice řidičů ženy, možností jsou také pracovní síly ze zahraničí. Tento trend však podle dopravců komplikuje složitý a pomalý mechanismus udělování pracovních povolení v Česku. Podle Nováka navíc dopravcům schází lepší plánování kariéry starších řidičů, případně zavádění flexibilnějších pracovních úvazků.