Produktivnější Vítkovice předčily Litvínov

Ostrava - Hokejisté Vítkovic se po třech týdnech dočkali bodového zisku, když v utkání 11. kola extraligy doma porazili Litvínov 2:0. Postarali se o to Dominik Lakatoš a Blaž Gregorc, který výsledek pečetil při power play. Ostravané tak usekli nejen šňůru čtyř porážek za sebou, ale rovněž sérii čtyř proher na domácím ledě. Brankář Miroslav Svoboda si připsal první čisté konto ve vítkovickém dresu.

Vítkovicím na poslední chvíli vypadl ze sestavy kvůli zdravotním potížím nejproduktivnější hráč Bukarts. Snad možná proto domácí v první části Honzíka v litvínovské brance zásadně neohrozili. Severočeši opticky působili čiperněji a svěžeji a mezerami ve středním pásmu pronikli do několika šancí. Největší vzruch přinesla 15. minuta: Hüblův sólový nájezd zakončený blafákem Svoboda se štěstím ustál, stejně tak následné obléhání branky, při kterém neprostřelil shluk těl v brankovišti Kašpar.

Mírná převaha Severočechů ve druhé části nabrala na síle. Hned ve 22. minutě promarnil další sólo Jurčík, ve 27. minutě v přesilovce Svoboda reflexivně vyrazil vyloženou šanci Myšáka a Jánošík při hře pět na čtyři stačil trefit ještě tyčku.

Vítkovice do té doby paběrkovaly. Nakonec pro ně ale druhá část dopadla nad očekávání. První opravdovou příležitost měl až ve 35. minutě Mallet, Honzík však jeho nájezd zprava kryl. Další brejk Vítkovicím přinesl radost: Lakatoš ve 38. minutě zasekl obránci a pohotovým švihem zavěsil.

Lakatoš mohl v úvodu třetího dějství i zvýšit, ale Honzíka zblízka nepřekonal. Vítkovicím vedení hrálo do karet. Z defenzívy vyrážely do kontrů a po příležitosti Němce ve 47. minutě hosty hodně podržel Honzík. Výsledek potvrdil až trefou do prázdné branky při litvínovské power play 36 sekund před koncem Gregorc. Litvínov po čtyřech zápasech, kdy dokázal zabodovat, vyšel tentokrát naprázdno.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Dnes je zisk bodů více než předvedená hra. Když to vezmu v globálu, Litvínov nebyl horším mužstvem, ale v některých jiných zápasech to bylo naopak, já mužstvo chválil, ale neměli jsme body. Hráli jsme destruktivně. Podržel nás gólman, měli jsme obrovskou porci štěstí. Skládali jsme to po kouscích, nebylo tam mnoho kreativity, ale někdy to tak je. Dneska si mužstvo dokázalo, že to tím neatraktivním hokejem lze vybojovat."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Jeli jsme sem se záměrem navázat na hru z posledních utkání. Bohužel pokud nebudeme mít tlak do brány a střely, bez vstřelené branky nemůžeme zvítězit. Nedaří se nám ani hra v přesilovce. Nedokážu si to vysvětlit. V tréninku se na to zaměřujeme, ale naše přesilovky jsou tristní."