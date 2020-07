Produkce masa ve 2. čtvrtletí meziročně klesla, mléka bylo více

Praha - Produkce masa v Česku v letošním 2. čtvrtletí klesla o 2,2 procenta na 111.488 tun. Méně bylo hovězího i vepřového, drůbežího bylo zhruba stejně jako před rokem. Nákup mléka se zvýšil o 4,1 procenta na 799,97 milionu litrů. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Na rozdíl od produkce mléka, která byla ve všech měsících druhého čtvrtletí bez výrazných výkyvů, výpadky v porážkách hospodářských zvířat z dubna a května jatka doháněla až v červnu. To se v případě prasat projevilo i ve zvýšení průměrné porážkové hmotnosti," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

V dubnu byla výroba masa meziročně nižší o 8,6 procenta a v květnu o 10,4 procenta, v červnu pak stoupla o 14,8 procenta.

Produkce vepřového v celém sledovaném období činila 51.421 tun, byla tak o 4,1 procenta nižší než v loňském 2. čtvrtletí. Hovězího a telecího se vyrobilo o tři procenta méně, 17.247 tun. U drůbežího výroba velmi mírně stoupla, o půl procenta na 42.765 tun.

Ceny jatečného skotu meziročně klesly o 5,9 procenta, naproti tomu ceny jatečných prasat byly v meziročním srovnání o 11,2 procenta vyšší a dosáhly průměrných 33,92 Kč za kilogram živé hmotnosti a 44,09 Kč za kilogram jatečné hmotnosti. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena prasat klesla o 3,25 Kč za kilogram masa, uvedli statistici. Ceny jatečných kuřat byly meziročně nižší o dvě procenta.

Produkci masa u jatečných zvířat je možné podle hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně pouze odložit, ale ne zásadně snížit. Může tak vzniknout částečný přebytek nabídky. "Ten se pak logicky projeví ve snížení ceny masa, kterého jsme svědky. Kromě vepřového, jeho ceny rostou dlouhodobě, a tak vliv karantén u něj znamená ´jen´ to, že zvýšení je menší, než by bylo bez karantén. Pokud nedojde k opakování zásadních plošných omezení, situace by se měla do konce roku stabilizovat a nebude nutné řešit výkyvy. Může však vzniknout potřeba řešit výpadek poptávky v zahraničí, propad obchodu uvidíme všude, nejen v průmyslu ale i v zemědělství," uvedl.

Meziročně klesly i ceny výrobců mléka, o 3,8 procenta, a průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q činila 8,58 Kč. Proti předchozímu čtvrtletí zemědělci prodávali mléko o 31 haléřů levněji.