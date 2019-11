Producent: filmaře lákají do ČR pobídky, ale i kvalita služeb

Praha - Více než tři desítky zemí poskytují zahraničním filmovým štábům pobídky, tedy vrácení části peněz, které v zemi utratí. Česko má tuto sumu určenou na 20 procent, mnohé země v Evropě i mimo ni vratky zvyšují i přes 30 procent. Přesto americké i další produkce Česko vyhledávají. "Jezdíme tam, kde mají i něco navíc. Tady jsou báječné stavby, lokace, vybavená studia. Vedle tady jsou nejlepší filmové štáby v Evropě," řekl na pražské konferenci Film jako byznys producent Kevan Van Thompson.

Spoluprodukoval třeba film Šarlatán Agniezsky Hollandové, který by měl v česko-irsko-polsko-slovenské koprodukci přijít do kin příští rok. Jeho společnost Czech Anglo Productions loni natáčela v Česku film Jojo Rabbit novozélandského režiséra Taiky Waititiho, satirický příběh z druhé světové války, který bude v českých kinech také až příští rok. Mezinárodní štáb doplnilo asi 160 českých filmových profesionálů.

Natáčelo se v barrandovských ateliérech a v Žatci, Úštěku, Kytíně, Dolních Beřkovicích, Hoříně, v Praze například v Petschkově paláci. Kevan Van Thompson si pochvaloval tehdy i dnes skvělé podmínky českého prostředí pro dobové snímky. Útrata produkce v České republice činila téměř 200 milionů korun při pobídce 35,6 milionu korun.

Konferenci Film jako byznys uspořádalo velvyslanectví USA ve spolupráci s agenturou Nancy Bishop Casting. Původem Američanka Nancy Bishopová je zakladatelkou castingové agentury, která v Česku také působí. Byla castingovou režisérkou u mnoha mezinárodních produkcí, které se točily v Česku, třeba filmu Solomon Kane, Letopisy Narnie: Princ Kaspian nebo Hannibal - Zrození.

Pro asi sto hraných filmů našla stovky herců napříč Evropou a USA. Dnes řekla, že tím, kvůli komu přišla do Prahy, byl Václav Havel, někdejší dramatik, který se stal prezidentem. Sama začínala jako herečka, na počátku 90. let spoluzakládala dvě divadelní společnosti a divadlo ji také přivedlo do porevoluční Prahy - spolu s tisíci dalších lidí z USA.

Zahraniční filmové štáby loni přinesly do ČR pět miliard korun. Letos dosáhly projekty v programu filmových pobídek této hodnoty už v polovině roku, kdy byla suma určená na celý rok vyčerpána a příjem žádostí se musel zastavit. Státní fond kinematografie po měsících vyjednávání dostal k letošním 800 milionů korun od vlády dalších 500 milionů; zvýšit dotaci o tuto sumu požaduje pro rok 2020 i v letech následujících. Zvýšení letošní dotace na dnešní konferenci kvitovali zahraniční producenti.

Český filmový průmysl aktuálně těží z velké potřeby internetových platforem a televizí produkovat seriály a prodávat je předplatitelům. "HBO chce být více než Netflix a Netflix chce být víc než HBO a čeští filmaři z toho mohou jen profitovat," řekl dnes Petr Szczepanik z Univerzity Karlovy k tomu, že někdejší streamovací platforma a televizní stanice stále rozšiřují spektrum svých služeb a vytvářejí množství nového obsahu.