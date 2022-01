Proděkan: Závazek vlády na růst peněz pro vzdělávání je velmi ambiciózní

Praha - Za velmi ambiciózní označil závazek vlády zvýšit poměr veřejných výdajů na vzdělávání k hrubému domácímu produktu (HDP) na úroveň zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík. Představuje to podle něj nárůst o víc než 40 procent. Potěšilo ho, že prohlášení dává vzdělávání dětí do souvislosti s budoucností země. Jančařík to napsal ČTK.

Programové prohlášení schválila vláda ve čtvrtek, dnes ho zveřejnila a příští týden s ním ve Sněmovně požádá o důvěru. Pro školství vyzdvihuje jako cíle modernizaci vzdělávání a více peněz.

"Závazek vlády navýšit poměr veřejných výdajů na vzdělávání a školské služby tak, aby odpovídaly v poměru k HDP průměru zemí OECD považuji za velmi ambiciózní, protože představuje nárůst o více než 40 procent," uvedl Jančařík. Jde podle něj o důležitý signál. Školství a armáda jsou jedinými dvěma oblastmi, kde vláda formulovala slib ve vztahu k hrubému domácímu produktu, řekl. Koaliční program zmiňuje konkrétně záměr docílit pro školství 5,2 procenta HDP, programové prohlášení vlády výši neupřesňuje.

Za nešťastné považuje Jančařík to, že vládní prohlášení podporuje podpůrné pozice ve školách, ale současně podle proděkana přejímá metodiku, která některé pedagogické pracovníky nezapočítává do průměrných mezd. "Bylo by dobré, kdyby se vládě podařilo u všech pedagogických pracovníků, a nejen vybrané skupiny, dosáhnout slibované výše 130 procent průměrné mzdy," míní.

Nová vláda pro letošní rok zvýšila platy pedagogů o dvě procenta, podle premiéra Petra Fialy (ODS) mimo jiné proto, aby platy neklesly pod 130 procent průměrné mzdy. Předloni podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu průměrný hrubý výdělek učitelů vzrostl na 43.318 korun měsíčně. Loni rozpočet na platy vzrostl meziročně o devět procent a učitelé měli podle tehdejšího ministra školství Roberta Plagy dostávat průměrně alespoň 45.000 korun.

Za potěšující Jančařík označil to, že vláda vyzdvihla souvislost mezi budoucností země a vzděláváním dětí. Uvítal také, že chce vláda spolupracovat s pedagogickými fakultami. "Ocenil bych závazek přímého financování přípravy učitelů nejpotřebnějších aprobací, obdobný tomu, který nacházíme u vzdělávání zdravotníků," sdělil.

K záměru vlády dokončit revizi vzdělávacích programů pro základní a střední školy uvedl, že nesdílí názor, že budoucnost bude požadovat méně znalostí než současnost. Podle Jančaříka ale bude nutné mít jiné vzdělání. Proto je nutné některé obsahy redukovat a nově zařadit například výuku dějin 20. století nebo znalostí, na kterých jsou založené moderní technologie. "Výuka, ale i ověřování výstupů, se musí dále posouvat od pasivních znalostí k porozumění a gramotnosti," uzavřel.