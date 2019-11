Prodeji nábytku se v Česku daří, čeká se rekord. Trh se ale mění

Praha - Asociace českých nábytkářů (AČN) očekává, že výroba nábytku v ČR letos překoná loňský rekord a i celkové tržby by mohly vzrůst ke 40 miliardám korun. Podle tajemníka asociace Tomáše Lukeše prochází trh výraznými změnami. Cenová politika řetězců se střetává s konkurencí levnějších internetových prodejců a mění se i požadavky zákazníků, kteří chtějí výrobu na zakázku. To je šance pro české výrobce, řekl Lukeš ČTK.

"Pokud se naplní naše předpovědi pro letošní rok, můžeme mluvit o jistém oživení na trhu s nábytkem," uvedl. Podle kvalifikovaného odhadu AČN a společnosti Apicon Consulting produkce nábytku v ČR letos překročí 47,5 miliardy Kč, loni činila 46,3 miliardy a loňské tržby 37,6 miliardy Kč.

Ukazují to i hospodářské výsledky šesti největších nábytkářských řetězců, z nichž žebříček vedou globální firmy skandinávského původu - IKEA a Jysk. Například podle posledních zveřejněných výročních zpráv stouply tržby IKEA v Česku ve finančním roce 2017/2018 o 3,5 procenta na deset miliard Kč a Jysku o 13 procent na 3,3 miliardy Kč. Za nimi se drží XXXLutz s Möbelixem, Kika, Asko Nábytek a Sconto Nábytek.

Asociace odhaduje, že se tato šestice na tuzemském trhu s nábytkem podílí jednou čtvrtinou až třetinou. Prodávají i textilie, nádobí, osvětlení a další věci do domácnosti a provozují restaurace. "U IKEA to odhadujeme nejméně na jednu miliardu ročně. U ostatních řetězců bude číslo menší, ale také nebude zanedbatelné," dodal Lukeš.

Do budoucna se podle Lukeše ale musejí řetězce více zamýšlet nad obchodní strategií, například klást větší důraz na ekologii anebo pružněji řešit reklamace. Rozhodně by to neměl být pouze boj o co nejnižší cenu, míní. "Tržby řetězců možná rostou, ale jejich cenová politika se stále více střetává s internetovými prodejci. Koneckonců nedávná fúze XXXLutz a Kika potvrzuje, že se na trhu něco děje," řekl. Síť prodejen Kika již spadá pod rakouskou firmu XXXLutz. Prodej v září potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), avšak s podmínkou, že XXXLutz část kupované společnosti odprodá.

Tlak na cenu je podle Lukeše enormní, což se projevuje na nižší kvalitě některého zboží, občas nabízeného i řetězci v akcích. Nábytek velmi nízké kvality podle Lukeše často prodávají internetoví prodejci, jejichž tržby také rostou. Zákazník stav zboží zjistí až při jeho dodání, dodal.

Lukeš uvedl, že trh s nábytkem se mění - stále více lidí využívá architekta a radí se s designérem, jak mají interiér uspořádat. "Na trhu přibývá interiérů řešených na zakázku. To je samozřejmě velká šance pro naše výrobce a ti ji patřičně využívají," uvedl. Podíl českých firem na tuzemském trhu je v posledních letech stabilní. Asociace odhaduje, že letos by hodnota nábytku vyrobeného v Česku pro český trh mohla přesáhnout 18 miliard Kč, tedy 45 procent. Avšak objem dováženého nábytku ze zahraničí by podle asociace mohl letos atakovat 55procentní hranici jeho podílu na tuzemské spotřebě. Nejvíce se dováží z Polska a Číny.

Přehled tržeb za prodej zboží největších řetězců s nábytkem v ČR podle posledních výročních zpráv za finanční rok 2017/2018:

1. IKEA - 10 mld. Kč, růst o 3,5 pct.

2. Jysk - 3,3 mld. Kč, růst o 13 pct.

3. XXXLutz a Möbelix - 2,9 mld. Kč, růst o 33 pct.

4. Kika - 1,85 mld. Kč, růst o 11,8 pct.

5. Asko Nábytek - v roce 2018 - 1,7 mld. Kč, růst o 2,06 pct.

6. Sconto Nábytek - v roce 2017 - 2,13 mld. Kč, růst o 8 pct.

Zdroj: Sbírka listin

Výroba a prodej nábytku v ČR (v mld. Kč):

Rok Výroba Prodej 2007 41,65 37,08 2008 40,25 37,26 2009 38,65 36,19 2010 35,01 31,16 2011 35,12 31,07 2012 35,80 31,43 2013 36,94 31,61 2014 39,99 32,15 2015 43,55 34,67 2016 44,64 35,48 2017 44,68 36,29 2018 46,34 37,65 2019 - odhad 47,59 39,85

Zdroj: AČN a Apicon Consulting