Prodeje letenek se v ČR kvůli koronaviru snížily až o 40 procent

Praha - Zájem Čechů o letenky se kvůli šíření nového typu koronaviru se v posledních týdnech snížil až o 40 procent. Klesl především zájem o země v jihovýchodní Asii a Itálii. Nižší obsazenost letadel by tak v případě některých destinací mohla vést i ke snížení cen za letenky. Vyplývá to z informací prodejců pro ČTK.

Vliv koronaviru na leteckou dopravu je podle prodejců značný. Mnoho zemí a dopravců v uplynulých týdnech úplně přerušili letecké spojení do Číny, kde je ohnisko nákazy. Omezovány jsou i linky do Koreje, Íránu či Itálie. Prodej letenek se však kvůli obav z koronaviru snižuje globálně. "Přibývá cestujících, kteří s nákupem letenek vyčkávají, než se situace uklidní," uvedl šéf letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Současné výpadky v prodejích se tak zřejmě projeví na celoročních statistikách.

Kromě Číny a Itálie prodejci zaznamenali největší pokles u destinací v jihovýchodní Asii, jako jsou například Thajsko, Srí Lanka či Bali. Podle ředitelky letenkového oddělení Student Agency Věry Janičinové klesá i celkový prodej letenek v rámci Evropy.

Prodeje se však úplně nezastavily, řada cestujících začala vyhledávat jiné destinace. "Z našich statistik však vyplývá, že Češi stále chtějí cestovat. Poptávají především destinace, kde je aktuální situace kolem koronaviru klidná, jako jsou například Mauricius, Seychely nebo Karibik," uvedl Trejbal. V případě Evropy jsou podle Janičinové vyhledávané zejména destinace na severu.

Situace by mohla mít vliv i na ceny letenek. "Dá se očekávat, že z důvodu nižší obsazenosti kapacit by mohly ceny letenek do některých destinací dočasně klesnout. Odhadem o jednotky procent," uvedla Janičinová. Zároveň připomněla, že někteří dopravci nově nabízejí možnost změny rezervace zdarma v případě zakoupení letenky v březnu. "Lze aplikovat na většinu velkých dopravců, zákazník má tak jistotu, že nepřijde o svou cestu a peníze v případě, že bude chtít cestu z jakéhokoliv důvodu posunout na jindy," podotkla. Podle Trejbala některé letecké společnosti kvůli přerušení letů do Číny navyšují počty letů naopak do Severní Ameriky a využívají na nich právě strojů ze zrušených linek. "Navýšená kapacita míst se odráží i na cenách letenek, které klesají," podotkl.

V Číně se začal nový typ koronaviru šířit začátkem loňského prosince, do Evropy se nemoc dostala o necelé dva měsíce později. V rámci Evropy je nejvíce nakažených v Itálii, která eviduje bezmála 7400 případů. V ČR je nově potvrzeno již 35 případů.