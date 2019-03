Brno - Prodejcům brýlí a kontaktních čoček i přes mírné zpomalení ekonomiky rostou tržby konstantním tempem mezi pěti a osmi procenty za rok a pohybují se nad čtyřmi miliardami korun. Počet optik je srovnatelný s okolními zeměmi a v Česku je průměrně jedna na 8000 obyvatel, řekl ČTK na brněnském veletrhu Opta donedávna člen představenstva Společenstva českých optiků a optometristů a také soudní znalec v oboru Ivan Vymyslický. Upozornil, že Česko se bude potýkat s problémem, o kterém se zatím mluví jen v odborných kruzích, a to je kvůli digitálnímu věku epidemie krátkozrakosti.

"Zatím je obor stabilní díky ekonomice, tak uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat. Jednotky optik ještě vznikají, některé přirozeně zanikají," řekl Vymyslický. V předchozích letech zmiňoval, že oboru se daří i díky tomu, že lidé několik let od vypuknutí ekonomické krize odkládali nákup nových brýlí a po překonání recese začali nakupovat. I přes rostoucí ekonomiku si však stále jen málo lidí pořizuje druhé brýle. "Většině lidí stačí jedny, vidí dobře a neřeší druhé či další. I když je pravda, že mladí lidé na sebe víc hledí, zvlášť když třeba nastupují do řídicích pozic," uvedl Vymyslický.

Do podnikání optiků také čím dál intenzivněji vstupuje telemedicína, což je analýza rizik na dálku. V optice na speciálním screeningovém přístroji se změří zrak a lékař vzdálený i stovky či tisíce kilometrů data vyhodnotí a pošle pacientovi doporučení, co by měl dělat. "Ukazuje se, že přístroje jsou již velmi kvalitní. Někteří kolegové už s tím koketují. A data vyhodnocují odborníci mimo Česko," řekl Vymyslický.

Naopak zmínil, že některé technologie se ukazují pouze jako módní a málo využitelné. "Před třemi lety tu všichni měli brýle s virtuální realitou a teď už je nemá nikdo. Ukázalo se, že nejsou zdaleka tak in, jak si někteří mysleli," uvedl Vymyslický.

Co prodeji brýlí v současnosti pomáhá, je digitalizace společnosti. Lidé si kazí zrak kvůli dlouhodobému vystavení obrazovkám počítačů, mobilů a tabletů. "Zatím se o problému hovoří hodně jen v odborných kruzích, obecně zatím jen málo. Nicméně epidemie krátkozrakosti je problém s celospolečenským rozměrem. A nejde jen o krátkozrakost, ale i o nemoci očí v pozdějším věku, které jsou s tím spojené. Děti se kvůli tabletům často nedostanou ani na denní světlo," řekl Vymyslický a zmínil studii, která hovořila o tom, že například v Japonsku nosí kvůli tomu brýle už 95 procent dětí.