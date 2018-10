Rijád/Istanbul - Německo se domnívá, že i další členské státy Evropské unie by měly pozastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího. Řekl to dnes ministr hospodářství Peter Altmaier. Kancléřka Angela Merkelová už v neděli ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do království, dokud nebude případ vyjasněn.

Chášukdží byl naposledy spatřen 2. října, kdy navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Rijád až minulý týden přiznal, že muž na konzulátu přišel o život, údajně při bitce s lidmi, s nimiž se na úřadě sešel. Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr případ označil za závažný omyl.

Altmaier považuje vysvětlení, jaké poskytl Rijád, za nedostačující. "(Německá) vláda se shoduje, že prozatím nedáme souhlas k dalšímu vývozu zbraní (do Saúdské Arábie), protože chceme vědět, co se stalo," sdělil ministr v rozhovoru s televizí ZDF.

Německé ministerstvo zahraničí si kvůli novinářově smrti pozvalo ke konzultaci saúdskoarabského velvyslance. Termín schůzky podle prohlášení ministerské mluvčí dosud nebyl stanoven.

Německá vláda zatím schválila zbrojní export do Saúdské Arábie v hodnotě 400 milionů eur (deset miliard Kč). Království by tak bylo po Alžírsku druhým největším dovozcem německých zbraní.

Podle Altmaiera by měly také jiné země EU prodej zbraní Rijádu zastavit a přispět ke zvýšení tlaku na Saúdskou Arábii. "Bylo by významné sjednotit evropské stanovisko... nebude to mít náležitý dopad, pokud my zastavíme vývoz a ostatní státy ten výpadek doplní," řekl ministr.

Největším evropským vývozcem zbraní do arabské země je podle unijních statistik Británie následovaná Francií, Německem a Itálií. Český vývoz je výrazně nižší než v případech těchto států, přesto však není zanedbatelný. Podle údajů českého ministerstva průmyslu a obchodu loni Česko do Saúdské Arábie vyvezlo vojenský materiál v hodnotě 28,3 milionu eur (asi 732,3 milionu korun), což byl téměř dvojnásobek proti roku 2016.

Žádná ze zmíněných zemí zatím na výzvu Berlína zastavit prodej zbraní Rijádu nereagovala. Britská premiérka Theresa Mayová se dnes omezila na vyjádření "naléhavé potřeby vyjasnění" okolností novinářovy smrti, které podle ní musí zajít do větší hloubky než verze zveřejněná Saúdskou Arábií.

V Rijádu v úterý začne investiční fórum, které se mnoho jednotlivců a organizací kvůli Chášukdžímu rozhodlo bojkotovat. Podle agentury Reuters se snaží němečtí politici přimět k bojkotu i generálního ředitele firmy Siemens Joea Kaesera.

ČR podporuje vznik unijního prohlášení ke Chášukdžího smrti

Česká diplomacie věnuje soustředěnou pozornost odhalením v případu vraždy novináře Džamála Chášukdžího. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru uvedl, že Evropská unie musí reagovat jasně a jedním hlasem. Mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová ČTK sdělila, že platí prohlášení unijních zemí, které resort sdílí. Saúdská Arábie nyní přiznává, že Chášukdží byl zavražděn.

Petříček v sobotu na twitteru uvedl, že diplomacie věnuje odhalením v Chášukdžího případu soustředěnou pozornost. "Na toto musí EU reagovat jasně a jedním hlasem. Plně podporujeme společné prohlášení osmadvaceti členských států," uvedl čerstvě jmenovaný ministr.

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová označila Chášukdžího smrt za "krajně pobuřující". Evropská unie podle ní "trvá na zevrubném, důvěryhodném a transparentním vyšetřování, které odhalí všechny okolnosti novinářovy smrti. EU žádá, aby se pachatelé ze svého činu plně zodpovídali".

Německá kancléřka Angela Merkelová v neděli ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do Saúdské Arábie, dokud nebude případ vyjasněn. Ministr hospodářství Peter Altmaier dnes uvedl, že i další členské státy Evropské unie by měly kvůli vraždě Chášukdžího pozastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie.

Z výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR, kterou každoročně vypracovává ministerstvo průmyslu a obchodu, vyplývá, že uskutečněný vývoz vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie činil v loňském roce asi 28,3 milionu eur (asi 732,3 milionu korun), meziroční nárůst byl zhruba dvojnásobný.

V Rijádu v úterý začne investiční fórum, které se mnoho jednotlivců a organizací kvůli Chášukdžímu rozhodlo bojkotovat. Podle agentury Reuters se snaží němečtí politici přimět k bojkotu i generálního ředitele firmy Siemens Joea Kaesera. Ministerstvo průmyslu a obchodu i Svaz průmyslu a dopravy ČTK sdělily, že se nikdo z ČR na fórum nechystá ani nechystal.

Rijád v sobotu s dvoutýdenním zpožděním přiznal, že Chášukdží byl na saúdském konzulátu v tureckém Istanbulu zabit po hádce se skupinou lidí, s nimiž se sešel. Tělo mrtvého prý převzal anonymní "spolupracovník".

Chášakdží, který se netajil kritikou saúdské monarchie, byl nezvěstný od 2. října. Toho dne vstoupil do budovy konzulátu, aby získal dokumenty kvůli plánovanému sňatku. Ankara postupně předkládala důkazy pro své tvrzení, že novinář byl na konzulátu zavražděn, kvůli nimž byl Rijád pod stále silnějším mezinárodním tlakem.

Saúdská Arábie přiznává vraždu opozičního novináře

Saúdská Arábie nyní přiznává, že opoziční novinář Džamál Chášukdží byl zavražděn. Naposledy byl spatřen 2. září v Istanbulu a Rijád jeho smrt připustil poprvé až minulý týden v pátek. O víkendu pak ministr zahraničí Ádil Džubajr hovořil o zabití, avšak řekl také, že království je odhodláno objasnit fakta a potrestat ty, kdo nesou za "vraždu" odpovědnost.

Chášukdží 2. října vešel na istanbulský konzulát Saúdské Arábie a od té doby ho na veřejnosti nikdo neviděl a nenašlo se ani jeho tělo.

Turecko od počátku tvrdilo, že novinář byl zavražděn. Saúdská Arábie na to zpočátku reagovala tvrzením, že Chášukdží po vyřešení své záležitosti z konzulátu odešel a že nic dalšího o něm Rijád neví. Důkaz o jeho odchodu ale Saúdští Arabové neposkytli, ačkoli vstup novináře do budovy zaznamenaly kamery.

Král Salmán v telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ještě 15. října tvrdil, že o Chášukdžím nic neví. Až v pátek Rijád přiznal, že muž je po smrti s tím, že byl zabit v zápase. Turecko však má informace o vstupu patnáctičlenné skupiny Saúdských Arabů na konzulát, kteří pak postupně z Turecka odcestovali. Na Rijád začali naléhat jeho spojenci, aby věc vyjasnil.

Džubajr je zatím nejvyšší představitel království, který o kauze poskytl určité detaily a který použil výraz "vražda". "Jsme odhodláni zjistit fakta a potrestat ty, kdo za tuto vraždu nesou odpovědnost. Ti lidé, kteří to udělali, to učinili mimo své pravomoci. Byl to zjevně ohromný omyl, znásobený pokusem o jeho utajení," řekl ministr, jenž zároveň popřel možnost podílu korunního prince Muhammada bin Salmána na případu.

Názorový vývoj na věc lze zaznamenat i u amerického prezidenta Trumpa. Původně řekl, že USA potrestají Rijád, pokud se turecké podezření na vraždu ukáže být pravdivé. Zároveň dal ovšem jasně najevo, že tento trest se nebude týkat dodávek amerických zbraní do Saúdské Arábie. Trump vyslal do Rijádu a do Ankary ministra zahraničí Mikea Pompea a varoval před unáhlenými závěry. Minulý čtvrtek pak Trump připustil, že Chášukdží je po smrti. O víkendovém přiznání Rijádu šéf Bílého domu nejprve řekl, že tomuto vysvětlení věří. Krátce na to tvrdil, že v tomto objasnění shledává "lži a klamy". Dodal, že by byl rád, kdyby se ukázalo, že korunní princ není za vraždu odpovědný, a zopakoval, že případné sankce se nebudou vztahovat na zbrojní dodávky, protože by to USA "poškodilo víc než Saúdskou Arábii".

S vysvětlením Rijádu jsou spokojeny Kuvajt, Egypt, Bahrajn i Spojené arabské emiráty. Německo spolu s Francií a Británii vyjádřilo šok a žádá plné objasnění případu. Německo pozastavilo svůj export zbraní do Saúdské Arábie a vyzvalo ke stejnému kroku zbytek Evropské unie.

Saúdský král a korunní princ kondolovali synovi Chášukdžího

Saúdskoarabský král Salmán a korunní princ Muhammad bin Salmán vyjádřili soustrast synovi zavražděného novináře Džamála Chášukdžího. Oznámila to dnes saúdskoarabská agentura SPA, podle níž Chášukdžího syn Saláh poděkoval. Širší rodině kondoloval také saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr, který v sobotu přiznal, že Chášukdží byl zabit, a označil to za tragédii a velký omyl.

Novinář byl naposledy spatřen 2. října, kdy odešel na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu.

Turecko od počátku tvrdilo, že byl Chášukdží na konzulátu zavražděn. Prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že při svém úterním projevu v parlamentu případ detailně osvětlí. Jeho kancelář dnes uvedla, že se Erdogan a americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru shodli, že případ je nutné zevrubně vysvětlit.

Turecký tisk píše, že Chášukdžího turecká snoubenka Hatice Cengizová je na příkaz úřadu istanbulského guvernéra nyní pod policejní ochranou.

List Hürriyet s odkazem na saúdskoarabský zdroj dnes napsal, že komando, které bylo 2. října na konzulátu, Chášukdžího "škrtilo sedm až osm minut". Tělo pak bylo údajně vyvezeno z konzulátu a předáno "místnímu spolupracovníkovi" v istanbulské čtvrti Sultanahmet. Policie nyní po tomto muži pátrá. Deník Habertürk píše, že tento člověk se snažil mrtvého nikoli rychle pohřbít, ale tělo "zničit".

Forenzní expert Mesut Demirbilek deníku Hürriyet sdělil, že v podobných případech se vrazi většinou snaží mrtvolu zakopat v zalesněných místech nebo hodit do moře. "Pokud bylo tělo rozřezáno a pak vhozeno do moře, bude těžší ho najít," řekl Demirbilek.