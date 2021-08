Prodej webkamer v lockdownu na začátku roku stoupl až o 4000 procent

Praha - Prodej webkamer na začátku letošního roku dosáhl svého vrcholu, když v únoru a březnu stoupl meziročně až o 4000 procent. Důvodem byl lockdown kvůli šíření koronaviru. Ve druhém čtvrtletí pak začala poptávka klesat. Vyplývá to z informací společnosti Heureka a prodejců.

V prvních měsících roku dosáhl prodej webkamer na internetu podle nákupního rádce Heureka.cz svého dosavadního maxima. "Vše samozřejmě způsobil lockdown - z domovů se nejen pracovalo, ale také vyučovalo. Zhruba od dubna už meziročně čísla nerostou. Ceny vybraných modelů webkamer klesají, nejedná se ale o dramatické zlevňování," uvedl šéf analytiků serveru Michal Buzek.

Největší tuzemský obchod s elektronikou Alza.cz prodal za první čtvrtletí 4,5násobek toho, co za stejné období loni. To je zároveň téměř polovina prodejů za celý loňský rok. "Ve druhém čtvrtletí roku 2021 začal být znát pokles prodejů a trend pokračuje i nadále. Zatímco v době distanční výuky od září do března se velmi dobře prodávalo vše, co má čočku a mikrofon, téměř bez ohledu na cenu, jakmile prvotní boom opadl a život se začal vracet do normálu, vyrovnala se na trhu poptávka s nabídkou a ceny se začaly vracet na předchozí úroveň," uvedla mluvčí Alzy Daniela Chovancová.

Průměrná cena nejprodávanějších webkamer na Heurece je okolo 600 korun, pokročilejší modely lidé kupují nejčastěji zhruba za 1400 korun. "Během letních prázdnin a dovolených se webkamery obecně příliš neprodávají. Prodeje již několik měsíců stagnují, kdy vidíme, že se část zaměstnanců opět vrátila do kanceláří. A kdo webkameru potřeboval, už si ji zpravidla pořídil dříve," dodala mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková.