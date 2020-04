Prodej vstupenek na GP klesl na minimum, o akci se bude jednat

Brno - Prodej vstupenek na letošní motocyklovou Grand Prix České republiky v Brně se dostal na minimum. ČTK a Českému rozhlasu Brno to řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Podle ní promotérská společnost Dorna zastává stanovisko, že se závody v srpnu na Masarykově okruhu pojednou, jejich konání by ale mohla zhatit pandemie koronaviru a s tím přijatá opatření. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout do konce května. Podle Vaňkové je ve hře i jednání s Dornou o snížení zalistovacího poplatku. Ten nyní činí kolem 120 milionů korun.

Velkou cenu má popáté pořádat spolek kraje a města, který má s Dornou smlouvu na pět ročníků. "Smlouva umožňuje nekonání závodů z důvodu zásahu vyšší moci, což si myslím, že je zrovna tento případ. Ještě není rozhodnuto a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dorna zastává stanovisko, že závody budou. My potřebujeme vědět nejpozději do konce května definitivní stanovisko," uvedla Vaňková.

Podle ní ale prodej vstupenek klesl na minimum, začal už loni v listopadu. "Přestože prodej formálně probíhá, k nákupům nedochází. Budeme to muset zanalyzovat. Pokud by se závod konal a nedošlo k úpravě smluvních podmínek s Dornou, tak ta výše zalistovacího poplatku je poměrně vysoká. Pokud nezískáme adekvátní částku ze vstupného, nedovedu si představit, z čeho bychom hradili nezbytné výdaje," uvedla Vaňková. Podle ní je varianta jednat s Dornou o snížení zalistovacího poplatku. "Je to ale v tuto chvíli předčasné. Musíme si vše zanalyzovat a uvidíme, jak se vše v dalších týdnech vyvine," dodala Vaňková.

Hejtman Bohumil Šimek (za ANO) uvedl, že zatím nebyl v kontaktu s Dornou. "S ohledem na aktuální situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií nejen v ČR, ale celosvětově, je naší prioritou zmírnění dopadů na naše zdravotnictví, sociální oblast a obyvatele," řekl Šimek. Kraj se bude zabývat i ekonomickou situací, bude diskutovat o Grand Prix a projedná postup s městem Brnem. Závodní víkend je naplánován na 7. až 9. srpna.

V České republice je více než 3300 potvrzených případů nákazy koronavirem. Vláda kvůli pandemii přijala opatření jako zavření hranic nebo zákaz shlukování více než dvou lidí. Tisíce nakažených jsou i v dalších evropských zemích.