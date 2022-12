Prodej vinylových desek v Británii poprvé za 35 let překonal prodej CD

Londýn - Počet prodaných vinylových desek v Británii letos poprvé za 35 let překonal počet prodaných kompaktních disků, do značné míry i díky novému albu americké zpěvačky Taylor Swiftové Midnights, informoval britský deník The Guardian.

Alba Midnights na vinylu se letos v Británii prodalo na 80.000 kusů. Dohromady se má letos na ostrovech prodat kolem 5,5 milionu nových vinylových desek, což je nejvíce od roku 1990. Pro návrat vinylových desek na výsluní to znamená přelomový moment. Právě zástupy fanoušků Swiftové totiž napomohli k tomu, že objem peněz utracených za vinylové nahrávky překonal tržby z prodeje CD, a to poprvé od roku 1987, kdy byly populární hvězdy jako Rick Astley, T’Pau a Pet Shop Boys.

Oddaní fanoušci 33leté zpěvačky, přezdívaní "Swifties" zároveň učinili z alba Midnights nejprodávanější vinylovou deskou v tomto století v Británii.

Zatímco "cédéčka" zažila léta příkrého poklesu prodejů - s vrcholem 2,45 miliardy celosvětově prodaných nosičů v roce 2000 - klasická "elpíčka" poněkud překvapivě zažívala pozoruhodné oživení popularity. Očekává se, že prodeje černých desek letos porostou 15. rokem po sobě, přičemž se má prodat kolem 5,5 milionu kopií.

To, co začalo jako vinylová renesance poháněná převážně staršími fanoušky hudby a umělců jako The Beatles, David Bowie a Pink Floyd, se mezitím přeneslo na mladší generace fanoušků. I oni si zamilovali retro formáty včetně kazet.

Z letošních deseti nejprodávanějších vinylových desek v Británii je osm zcela nových alb vydaných v roce 2022. "Je to přelomový moment pro celý hudební průmysl," říká výkonná ředitelka britského sdružení maloobchodníků v zábavním průmyslu (ERA) Kim Bayleyová.

V roce 2021 příjmy z prodeje vinylových desek v Británii podle ERA vzrostly o 23 procent na 135,6 milionu liber (více než 3,7 miliardy korun), zatímco prodeje CD klesly o 3,9 procenta na 150 milionů liber. Podle předběžných odhadů budou letošní příjmy z prodeje CD o 20 milionů liber nižší než z prodeje vinylových desek.

"Zmizí CD? Samozřejmě jejich vyhlídky teď nevypadají dobře, ale poskytují trvalost a robustnost a kvalitu, které jsou jedinečné," říká Bayleyová. "Vzhledem k tomu, jak jsme se mýlili u vinylů, bylo by pošetilé CD navždy odepsat," domnívá se expertka.