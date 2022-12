Prodej vánočních a silvestrovských zájezdů je proti roku 2019 nižší o 20 procent

Praha - Prodej vánočních a silvestrovských zájezdů je proti roku 2019 zatím nižší o 20 procent. ČTK to řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Podle něj by mělo koncem roku do zahraničí letecky vyrazit přibližně 250.000 Čechů. Nejčastěji volí dovolenou u moře, zjistila ČTK od zástupců cestovních kanceláří.

Mluvčí Čedok Kateřina Pavlíková pro ČTK uvedla, že je na letošní Vánoce zvýšený zájem o luxusnější exotické destinace, jako je třeba Zanzibar, Dominikánská republika či Madagaskar. Turisté si zde od letošního léta častěji vybírají čtyřhvězdičkové nebo pětihvězdičkové hotely a způsob stravování volí all inclusive, tedy se snídaní, obědem i večeří. O tom, že si chtějí Češi dovolenou v exotice užít, svědčí i množství služeb, za které si připlácí. Zvýšený zájem je letos i o adventní zájezdy, dodala Pavlíková.

,,Motivací účastníků zájezdů není jen vánoční atmosféra, ale především výhodné nákupy za hranicemi. Tento posun je ve srovnání s předešlými roky velice znát,“ řekl ČTK mluvčí Slevomat.cz Tomáš Holý. Co se týče pobytů v horách, plně vyprodáno má Čedok na jižní Moravě, uvedla Pavlíková.

Podle mluvčího cestovní kanceláře Alexandria Petra Šatného se letos prodávají zejména silvestrovské pobyty. ,,Co se Vánoc týče, tak především rodiny s dětmi jsou stále relativně konzervativní a 24.12. tráví raději doma," řekl. I navzdory zdražování podle něj Češi cestovat chtějí. "Už v létě jsme často od zákazníků slýchali, že než si nechat úspory znehodnotit inflací, to raději část z nich procestují a vymění je za zážitky, které jim nikdo nevezme," poznamenal. Dodal, že vrchol zimní sezony očekává na jaře příštího roku.

To, že se prodej vánočních a silvestrovských zájezdů vrací na předcovidovou úroveň, ČTK potvrdil mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Na Štědrý den podle něj v zahraničí bude několik tisíc jejich klientů. Bezděk dodal, že Češi v zimě nejčastěji létají do Egypta nebo na Kapverdské ostrovy. Kapacity má v Egyptě koncem roku skoro vyprodané cestovní kancelář Blue Style, uvedla její mluvčí Ilona Topolová.

Mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková ČTK řekla, že se průměrná cena zimní dovolené letos proti roku 2019 zvýšila z 19.600 korun na asi 27.000 korun. Podle zástupce Vladimíra Michny Invia letos zaznamenala zvýšený prodej vánočních poukazů, a to o 15 procent. Jejich průměrná cena je přibližně 12.500 korun.

Výkonná ředitelka konkurenční Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková ČTK řekla, že proti roku 2019 očekává celkový pokles prodeje vánočních a silvestrovských zájezdů o 35 procent. Uvedla, že v posledním předcovidovém roce Štědrý den v zahraničí strávilo přibližně 39.000 českých turistů, Nový rok 68 000. Chaloupková dodala, že letos u nich spíše vedou pobyty v horách. Zájem je tradičně především o rakouské a italské Alpy. Češi podle ní zároveň hledají cesty, jak ušetřit. Nejčastěji například zkrácením pobytu z pěti na čtyři dny.