Prodej počítačů loni kvůli koronaviru rostl nejvíce za deset let

New York - Práce a učení z domova kvůli koronavirové pandemii loni pomohly trhu s osobními počítači k nejvyššímu růstu za deset let. Vyplývá to z údajů, které zveřejnily výzkumné společnosti IDC a Gartner. Vysoký byl prodej i za samotné čtvrté čtvrtletí.

Podle IDC celkový odbyt loni vzrostl o 13,1 procenta na 302,6 milionu přístrojů. Za říjen až prosinec pak meziročně vzrostl o 26,1 procenta. Podle firmy Gartner loňský prodej stoupl o 4,8 procenta na 275,1 milionu přístrojů a v posledním čtvrtletí roku o 10,7 procenta.

Údaje firem Gartner a IDC se liší, protože Gartner nezapočítává do údajů o prodeji takzvané chromebooky, tedy notebooky s operačním systémem Chrome od společnosti Googlu, a iPady od firmy Apple. Chrome je oblíben zvláště při vzdělávání a podle samostatných údajů Gartneru se odbyt chromebooků loni zvýšil o 80 procent na téměř 30 milionů přístrojů, hlavně díky poptávce v Severní Americe.

S rozvojem chytrých telefonů mnoho spotřebitelů ztratilo zájem o počítače a jejich prodej tak od roku 2010 klesal. Mírné oživení však trh zaznamenal ještě před koronavirovou krizí. Nyní se počítače opět staly nepostradatelným zařízením, uvedla analytička firmy Gartner Mikako Kitagawaová. Kolega z analytické firmy IDC Ryan Reith upozornil, že prodej herních počítačů byl rekordní.

Jedničkou na trhu počítačů byla podle IDC i Gartneru s téměř čtvrtinovým podílem loni čínská společnost Lenovo, za ní skončila americká HP s více než pětinovým podílem. Další příčky patřily firmám Dell, Apple a Acer. Podle obou výzkumných společností přitom prodej počítačů Apple prudce rostl: podle IDC o 29,1 procenta a podle Gartneru o 22,5 procenta.