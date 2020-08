Prodej nových aut letos klesl o 23,6 % na 114.799 vozů

Praha - Prodej nových osobních aut za sedm měsíců klesl meziročně o 23,6 procenta na 114.799 vozů. I přes velký propad trh v posledních měsících pozvolna oživuje, v červenci prodeje klesly o 9,3 procenta. Oznámil to Svaz dovozců automobilů (SDA). Zvyšuje se naopak prodej autobusů a motocyklů.

První je značka Škoda s podílem 38,5 procenta, následuje Hyundai s 9372 vozy a Volkswagen s 8954 auty. Čtvrtá je Dacia a následuje Toyota. Obě automobilky prodaly přes 5000 vozů. Privátní prodeje tvoří 27 procent.

Nejprodávanějšími modely jsou Škoda Octavia (12.304), Škoda Fabia (9817), Škoda Scala (4819), Škoda Karoq (4709) a Škoda Kamiq (4411). Na šestém místě je Hyundai i30 (4039).

Nejžádanější jsou vozy třídy SUV s podílem nad 35 procent. Následují malá auta s téměř 17 procenty a střední vozy s 13,5 procenta. Z hlediska paliva vedou vozy s benzinovými motory, prodalo se jich 76.247. Naftové vozy jsou s 33.058 auty na druhém místě. Automobilů na elektrický pohon se letos zatím prodalo 1110, což je meziročně o více než trojnásobek více.

Současné prodeje nejsou podle analytika společnosti Cyrrus Petra Pelce sice úplně kritické, vyhlídky do druhé poloviny roku však hodnotí spíše negativně. "Automotive čekají další poklesy poptávky a následný útlum produkce. Někteří výrobci budou vystaveni existenční hrozbě. Pravděpodobnost oživení automobilového sektoru do konce letošního roku je velmi malá," řekl ČTK. Podle obchodního ředitele leasingové společnosti Arval Jiřího Soluceva by prodeje měli v příštích měsících držet zejména firemní zákazníci. "Mnoho firem nyní důsledně přehodnocuje své provozní náklady a cash flow," uvedl. Podle něj v posledních týdnech roste zájem firem o prodlužování smluv a přibývají i nové objednávky.

Registrace nových lehkých užitkových vozů klesly o 26,4 procenta na 8701 aut. V červenci byly nižší o skoro 19 procent. První je Volkswagen s 1091 prodanými vozy, druhý je Fiat (1025) a třetí Peugeot (1001).

Nejvýrazněji jsou letošní propady prodejů vidět u nákladních aut. Těch se zatím prodalo 3802, meziročně o 41,4 procenta méně. V samotném červenci ovšem prodeje naopak vzrostly o 42,8 procenta. První je Mercedes-Benz, následují MAN a DAF.

Oproti loňsku naopak rostou prodeje autobusů, a to o 11,6 procenta na 801 vozů. V červenci byl meziroční růst 71,6 procenta. Nejprodávanější byla domácí značka Iveco Bus, následovaly SOR a MAN.

Zvýšil se rovněž prodej motocyklů, a to o 4,3 procenta na 13.879 strojů. První je Honda s 2797 registrovanými motocykly, následují Yamaha (1297) a CF Moto (1056).

O pozvolném oživování automobilového průmyslu svědčí i statistiky prodejů ze zahraničí. Například ve Velké Británii v červenci letos poprvé registrace nových aut stouply, a to o 11,3 procenta na 174.887 kusů. Celkové prodeje za sedm měsíců jsou však stále o více než 40 procent nižší. Prodeje v posledním měsíci vzrostly například i ve Spojených státech, kde se letos zatím prodalo 14,52 milionu vozů.