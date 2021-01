Prodej letenek loni klesl o 85 pct, letos prodejci čekají oživení

Ilustrační foto - Prázdná odletová hala Letiště Václava Havla v Praze na snímku pořízeném 28. dubna 2020. První pravidelnou leteckou linkou, která bude po přerušení provozu na pražském letišti obnovena, by měly být spoje mezi Prahou a Amsterdamem společnosti KLM. Linka by měla začít fungovat na začátku května.

Ilustrační foto - Prázdná odletová hala Letiště Václava Havla v Praze na snímku pořízeném 28. dubna 2020. První pravidelnou leteckou linkou, která bude po přerušení provozu na pražském letišti obnovena, by měly být spoje mezi Prahou a Amsterdamem společnosti KLM. Linka by měla začít fungovat na začátku května. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Koronavirová krize loni drtivě zasáhla leteckou dopravu. Zájem o letenky meziročně klesl o více než 85 procent. Během krize byla velká část letů zrušena, část cestujících však na refundace stále čeká. Mění se i jejich chování, oproti minulosti s nákupem letenek čekají až do poslední chvíle v závislosti na vývoj situace. Vyplývá to z informací prodejců letenek pro ČTK. Letos prodejci očekávají oživení trhu, podmínky cestování navíc zřejmě ovlivní očkování proti koronaviru.

Loňský rok by letečtí dopravci i prodejci zřejmě nejraději zcela vymazali z historie. Letecká doprava po celém světě během roku klesla na minimum, zrušeny byly tisíce letů. Refundace letenek ze zrušených spojů přitom postupují pomalu, část klientů u dopravců na vratky stále čeká. Krize navíc stále pokračuje. Podle šéfa portálu Letuška.cz Josefa Trejbala je i v současnosti frekvence leteckých spojů na 10 až 15 procent úrovně z minulých let. Nejvíce letenek se loni prodalo do Prahy, následovala Paříž nebo Amsterdam. V současnosti je největší zájem o exotické destinace jako Zanzibar či Maledivy.

Dopravci se tak snaží aktuální poptávku povzbudit, ať už zlevněním, kdy průměrná cena letenek klesla až o 3000 korun, tak změkčením některých podmínek. Jde například o změnu termínu letu zdarma, což dříve bylo možné pouze u letenek do vyšší třídy. Novinkou jsou také speciální pojištění, které prodejci nabízejí pro případ nemoci nebo karantény.

K letošnímu roku prodejci vzhlížejí s většími očekáváními, hlavně od léta. "S nadějí a optimismem vyhlížíme dobu, kdy bude očkování na Covid-19 dostupné," podotkl Trejbal. Očekává, že o vakcínu bude zájem například mezi klienty z korporátní sféry. Další prodejce letenek Student Agency předpovídá pro letošní rok prodeje okolo 55 procent poptávky z roku 2019.

Vakcína ovšem patrně změní i podmínky pro cestování. Prodejci očekávají, že potvrzení o očkování bude brzy patřit do povinné výbavy cestovatelů. Alternativou může být potvrzení o negativním testu proti koronaviru. Další už nezbytnou pomůckou jsou také roušky.

Mění se i chování cestovatelů při nákupu letenek. "Klienti, kteří si dříve více vybírali, se přizpůsobují aktuálním možnostem. Letenky díky tomu kupují jeden až dva týdny před odletem," podotkl obchodní ředitel Student Agency Petr Pěcha. V minulosti byla průměrná doba nákupu před odletem zhruba tři měsíce. Důvodem současného vyčkávání je především nepředvídatelný vývoj situace kolem podmínek cestování a také možného rušení letů. Pěcha ovšem upozorňuje, že při dlouhém čekání často nastávají situace, kdy se obnovené spojení, zejména do dálkových destinací, rychle vyprodá. O více než dvě třetiny se zvýšil také prodej letenek přes internet.