Prodej aut v Číně v srpnu dál sílil, zvýšil se téměř o 12 procent

Peking - Prodej aut v Číně v srpnu meziročně vzrostl o 11,6 procenta na 2,19 milionu a zvýšil se už pátým měsícem po sobě. Oznámil to dnes čínský svaz výrobců aut CAAM. Největší automobilový trh světa se dál zotavuje z propadu, který způsobila opatření zavedená proti šíření nového koronaviru.

Za prvních osm měsíců roku se prodalo 14,55 milionu vozů. To je ve srovnání se stejným obdobím loni stále pokles o 9,7 procenta. Příznivější zprávou pro automobilky, které masivně investují do vývoje elektromobilů, je meziroční nárůst prodeje aut na alternativní pohon, v Číně označovaných jako NEV (New Energy Vehicles). Jejich prodej se zvýšil o 25,8 procenta na 109.000 aut.

Díky vládním investicím do infrastruktury se pak o 41,6 procenta zvýšil prodej nákladních a dalších komerčních vozů. Kupující si nová auta pořizují i proto, aby dodrželi přísná emisní pravidla. O šest procent vzrostl i prodej osobních vozů.

Růst prodeje hlásily automobilky Geely Automobile Holdings i japonská Toyota, pokles naopak zaznamenaly místní podniky společnosti General Motors, uvedla agentura Reuters.

Čína v roce 2009 vystřídala na postu největšího automobilového trhu světa Spojené státy. Je důležitým odbytištěm i pro českého výrobce Škoda Auto. Prodej aut se ale v zemi vinou přetrvávajícího poklesu poptávky už skoro dva roky snižuje. Loni klesl o 8,2 procenta, částečně kvůli přísnějším emisním požadavkům, z části ale i kvůli napětí v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou.