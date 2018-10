Praha - Všichni aktéři ligového utkání mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Plzně měli po remíze 2:2 smíšené pocity. Největší důvod k nim měl plzeňský záložník Roman Procházka, který se podepsal pod oba inkasované góly svého týmu, ale zároveň Plzni vyrovnávací brankou zařídil alespoň bod.

"Chtěli jsme však tři body, takže jsme ztratili a mrzí nás to. Ale na druhou stranu jsme dvakrát prohrávali," řekl slovenský záložník.

Do děje utkání hodně promluvil ve 22. minutě, kdy se nechal ošálit Martinem Haškem mladším a v rohu vápna ho podkopl přímo před zraky rozhodčího, který nařídil penaltu. Tu domácí proměnili a šli do vedení.

"Byl to hloupý faul a správně odpískaná penalta. Původně jsem si myslel, že to bylo mimo šestnáctku. Ale věděl jsem, že to byl faul, jen jsem zkoušel, jestli to nevytáhne mimo šestnáctku," popisoval Procházka.

Ve druhé půli se zase nechal obejít Rudolfem Reiterem, čehož Bohemians využili k druhé brance. "Oba inkasované góly byly laciné. Penalta po úplně zbytečném faulu na rohu vápna. Při druhém gólu se Bohemka vykombinovala z prostoru, kde jsme měli dostatek hráčů. To se nesmí stát," kritizoval trenér Plzně Pavel Vrba.

Jenže už za minutu se Procházka vykoupil, když po rohovém kopu poslal míč do branky a srovnal. Dokonce mohl skóre otočit, ale v další šanci selhal. "Řešil jsem to špatně. Měl jsem to prudce napálit po zemi, ale zbytečně jsem se to snažil umístit," litoval Procházka.

Odmítl, že by hráči Plzně už mysleli na úterní zápas Ligy mistrů na hřišti Realu Madrid. "Koncentrovali jsme se celou pauzu jen na tento zápas s Bohemkou a o Realu jsme se vůbec nebavili. Ten začneme řešit až od soboty," dodal.

Ví však, že v Madridu bude třeba reagovat na rychlou hru soupeře lépe, než tomu bylo v první půli s Bohemians. "Věděli jsme, že Bohemka bude hodně běhat a budou agresivní, ale v první půli jsme se s tím úplně nevyrovnali a oni měli hodně šancí. Hodně nás podržel brankář Aleš Hruška. Ve druhé půli už to bylo mnohem lepší. Jen chyběla lepší finální přihrávka, abychom to otočili," hodnotil.

Zatím si ale jen těžko představuje, jak náročný zápas na hřišti španělského giganta Plzeň čeká. "Bude to něco výjimečného a uvidíme, jestli mě trenér postaví. Bude to určitě hrozně těžký zápas, ale zatím si vůbec neumím představit, co nás tam čeká," dodal Procházka.