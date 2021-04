Procházku čeká v UFC životní zápas, výhra jej může přiblížit titulové bitvě

Praha - Jiří Procházka se v noci ze soboty na neděli stane prvním českým MMA bojovníkem, který se představí v hlavním zápase galavečera elitní světové organizace UFC. V Las Vegas se utká s Američanem Dominickem Reyesem a v případě výhry se výrazně posune k titulovému zápasu. Procházka je aktuálně pětka polotěžké váhové kategorie, jeho soupeř je o dvě místa před ním.

"Teď se ale soustředím jen na zápas, který mě čeká. Chci předvést nejlepší výkon. Co bude potom, se uvidí. Cílem je titul, ale důležité je také, jak se k němu propracovat," řekl Procházka. Bývalý šampion japonské organizace Rizin se v UFC představí podruhé. Při premiéře loni v červenci porazil mírně favorizovaného Švýcara Volkana Oezdemira, kterého knokautoval po 49 sekundách druhého kola.

Jedenatřicetiletého Reyese, který už v UFC o titul dvakrát neúspěšně bojoval, ale Procházka považuje za těžšího soka. "Tohohle soupeře beru, nechci říct mnohem vážněji než Volkana, ale Dominik má větší zkušenosti. Jde z něj cítit mnohem větší fight IQ. Umí nad situacemi mnohem více přemýšlet a otáčet scénáře," podotkl osmadvacetiletý český bojovník, který prohrál naposledy v prosinci 2015. Od té doby nasbíral jedenáct výher.

Zápas Reyes - Procházka se měl původně uskutečnit již na konci února, kvůli nespecifikovanému zranění Američana byl ale odložen. "Dva měsíce navíc jsem využil. Příprava byla dlouhá, měl jsem různé naraženiny a tělo potřebovalo více zregenerovat. V únoru, kdy se Dominick zranil, jsem to pojal více regeneračně a musím říct, že to mělo jen pozitivní účinky," řekl Procházka. Do USA odletěl s dostatečným předstihem již v polovině dubna, aby se aklimatizoval a připravil na zápas, který je důležitý pro jeho další kariéru.

Reyes sice poslední dva zápasy prohrál, třetí nezdar si ale nepřipouští. I když uznává kvality českého soupeře. "Jiří je talentovaný, atletický, má v sobě samurajského ducha. Líbí se mu být fighterem, on sám ztělesňuje boj, což respektuji. Vypadá hodně tvrdý,“ citoval Reyese web kaocko.cz. "Byl chytrý, když nepřišel do UFC dřív, když neměl ještě své schopnosti zdokonalené. Pořád si ale myslím, že nejsou dost dobré na to, aby mě porazil. Ale je tomu tak opravdu? Uvidíme," řekl.