Procházka věří, že se povědomí o MMA ještě zvedne, v lednu začne rehabilitovat

Praha - Český MMA zápasník Jiří Procházka označil průnik do první desítky ankety Sportovec roku za čest. Zároveň však cítí, že se povědomí o jeho sportu musí ještě zvednout. Třicetiletý rodák z Hostěradic se do elitní společnosti dostal jako první zástupce smíšených bojových umění díky červnovému triumfu v polotěžké váze organizace UFC. Kvůli listopadovému zranění ramena sice přišel o možnost mistrovský pás obhajovat, novinářům ale před galavečerem prozradil, že od ledna začne rehabilitovat a zahájí novou cestu za úspěchem.

"Být zástupcem MMA mezi top deseti sportovci je úžasné. Vážím si toho a je mi ctí," řekl Procházka. Nominaci označil za důkaz, že je jeho sport na vzestupu. "Sám ale žádné důkazy shromažďovat nemusím, abych věděl, že tohle je nejnáročnější sport. Při vší úctě a pokoře k těm ostatním se to nedá srovnat. V žádném jiném sportu něco takového nenajdete, kde jeden člověk stojí proti druhému a musí ho fyzicky i mentálně ve všech rovinách překonat. MMA beru jako krále soutěží," doplnil Procházka.

Bojovník z Brna tipoval jako favorita ankety Ester Ledeckou. Věří, že v budoucnu může zápasník MMA ve Sportovci roku zvítězit. K tomu ale cítí, že se musí povědomí o jeho sportu zlepšit.

"Mám o svém umístění ve sportovních žebříčcích ty nejvyšší mety. To ale musí uznat ti, kteří to hodnotí a právoplatně to uznat. Myslím, že je tady ještě velké neseznámení se s tímto nádherným sportem," uvedl Procházka. "Ti lidé, co to hodnotí, musí být maximálně seznámení s tím, co to obnáší. Musí vědět, co zahrnuje příprava, souboj a musí být na těchto kláních. Věřím, že si tento sport zaslouží být jedině na prvních místech. Já si ale jedu své a neohlížím se na to, kdo mě kam umístil. Svou hodnotu znám a to je pro mě stěžejní," uvedl Procházka.

Bojovník ve smíšených umění se zotavuje ze zranění ramena, které utržil před obhajobou titulu s Brazilcem Gloverem Teixeirou. Podstoupil operaci. "Teď to jde pomaličku. Musím to do konce roku nechávat v klidu a od nového roku šlápneme naplno do rehabilitace," uvedl Procházka. Zotavovat se bude i v USA. "Tohoto přístupu od UFC si vážím, že se tam o mě plně postarají. Mým plánem není nic jiného, než být v co nejkratší době zpět a s co největší silou si vzít zpět, co mi právem patří," řekl.

Zranění bere jako další výzvu v cestě na vrchol. Trénovat by chtěl začít od března. "Když vám život dá citrony, dělejte citronádu. Vše je o přístupu. Buď se na to můžete koukat jako na katastrofu nebo příležitost. Mně to dalo šanci si teď o Vánocích odpočinout a rozmyslet se nad dalším cílem, který jsem si stanovil. Věděl jsem, že k tomu nepovede lehká cesta. Tohle zranění a čas beru jako stěžejní pro to, co tomu bude nadcházet," podotkl Procházka

Končící rok označil za přelomový. "Dosáhl jsem jedné velké mety, kterou jsem si zadal. A zároveň si uvědomil, že to není až tak o té metě. Kdybych měl jen tenhle cíl, tak bych toho mohl nechat. Bojové sporty ale miluju a už jen kvůli tomu mám chuť jít trénovat a makat," dodal Procházka.