Procházka ovládl i druhý zápas v UFC, Reyese knockoutoval

Las Vegas - Nejlepší český MMA bojovník současnosti Jiří Procházka ovládl i svůj druhý zápas v organizaci UFC, když v závěru druhého kola knockoutoval Dominicka Reyese z USA. Výrazně se tak přiblížil titulovému duelu v polotěžké váhové kategorii.

Osmadvacetiletý Procházka se jako první Čech v historii předvedl v hlavním zápase akce a stejně jako při své loňské premiéře UFC podal atraktivní výkon. Už v prvním kole si s o tři roky starším sokem vyměnil řadu tvrdých úderů, často útočil a přivodil Reyesovi krvavé zranění. Podle všech tří bodových rozhodčích jej vyhrál. V polovině druhého kola byl Procházka po tvrdém úderu soupeře viditelně otřesen, vše ale ustál a 31 sekund před jeho koncem soupeře knockoutoval, když jej zasáhl loktem z otočky. Reyes si tak připsal třetí prohru za sebou.

"Byl to velmi dobrý zápas," řekl Procházka po svém dvanáctém vítězství a desátém k.o. v řadě. "Chci ukázat krásu tohoto umění, ale občas to chci ukázat moc rychle a pak inkasuju rány. Pořád se učím," hodnotil atraktivní bitvu a přiznal, že ukončení loktem nebylo součástí zápasového plánu. "Po pár úderech, které jsem od Dominicka dostal, jsem nebyl schopen moc přemýšlet," pousmál se v oktagonu.

S menším odstupem prozradil, že jej Reyes několikrát překvapil. "Pár úderů jsem dostal a vím, že musím zapracovat na obraně. Dominick mě hodněkrát překvapil, a to není dobře. Rád zápas kontroluju, chci být nejlepší. Hledám mistrovství, dokonalost. A tohle ještě mistrovství nebylo," citoval Procházku iDNES.cz.

Člen brněnského klubu Jetssaam Gym byl před zápasem pětkou váhové kategorie v UFC, nyní podle všeho dostane šanci na titulový duel. Podle prezidenta UFC Dany Whitea již bylo rozhodnuto, že vítěz zápasu Procházka - Reyes nastoupí proti lepšímu z dvojice Jan Blachowicz - Glover Teixeira, kteří se o titul utkají v září. "Titulový zápas? Ano, jsem připraven," řekl Procházka, který získal od UFC bonus v celkové výši 100.000 dolarů. Polovinu za zápas večera a polovinu za výkon večera.

Na tiskové konferenci po zápase ale přiznal, že jeho cesta k titulu je asi až moc rychlá. "Myslím, že si to šanci zasloužím. Moje cesta v UFC je ale strašně rychlá a neužívám si ji tak, jak bych chtěl. Teď si dám volno, užiju si, že jsem vyhrál a že patřím do UFC," uvedl Procházka, jenž se do UFC přesunul jako šampion japonské organizace Rizin.