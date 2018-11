Praha - Plzeňský záložník Roman Procházka v zápase Ligy mistrů na hřišti CSKA Moskva prožil úplně odlišné pocity. Po neproměněné penaltě ze 44. minuty na tom byl hodně špatně, ale vše si vynahradil ve druhém poločase, kdy vyrovnávací brankou pomohl k obratu na konečných 2:1. Slovenský fotbalista přiznal, že pro něj bylo utkání v Lužnikách hodně emotivní, a gól zařadil mezi nejdůležitější v kariéře.

"Člověk možná i sní o tom, že takové zápasy a momenty zažije. Celý ten zápas byl ve mně strašně emocionálně a myslím, že na něj nezapomenu do konce života. Mohl to být nejhorší zápas v mé kariéře, nakonec to byl možná jeden z nejlepších," řekl Procházka novinářům.

Jeho přízemní pokutový kop k tyči zneškodnil brankář Igor Akinfejev. "Vím, že jsem tu penaltu kopnul špatně. Byl jsem rozhodnutý, že ji kopnu do středu, ale nějak jsem se toho lekl, aby mi nezůstal stát. Jednu penaltu v lize jsem kopal doprostřed. Prostě jsem nad tím dost přemýšlel, asi to byla chyba," přiznal.

"Je to hrozně těžké. Jsem člověk, které dost prožívá takové momenty. Cítil jsem, jako bych podrazil mužstvo. Vím, že se to stává i velkým hráčům, ale já si to dost připouštěl a o poločase jsem se v kabině cítil dost zle. Ale kluci mě povzbudili a pomohli mi. Já to chtěl velmi odčinit," doplnil devětadvacetiletý středopolař.

Jedničku ruské reprezentace Akinfejeva překonal v 56. minutě střelou do horního růžku a dlouho se ze své trefy radoval. "Bylo to pro mě hrozně emocionální, cítil jsem se fakt neskutečně. Byl jsem strašně rád a v tom momentě jsem začal věřit, že ten zápas můžeme vyhrát," uvedl Procházka.

"V prvním momentě jsem ani nevěděl, že je gól. Padl jsem po té střele a ani nesledoval let míče. Začal jsem se radovat, až když kluci za mnou přiběhli. Nevím, jestli se mi ještě někdy podaří dát gól v Lize mistrů. Hodnotím to na těch nejvyšších příčkách," doplnil bývalý hráč Levski Sofia nebo Trnavy.

Přiznal, že Plzeňští měli v Moskvě i štěstí. "Závěr po druhém gólu jsme celkem zvládli, protože jsme je nepouštěli do nějakých šancí. Před tím gólem tam měli nějaké úseky, kdy to bylo nahoru dolů. Měli jsme to trošku otevřené, chodili do protiútoků, kdy mohli rozhodnout. Skvělý Hrušo (brankář Aleš Hruška) nás opět podržel a měli jsme trošku i štěstí, ale v takových zápasech asi člověk musí mít," řekl Procházka.

Plzeň je blízko konečnému třetímu místu ve skupině a postupu do jarní fáze Evropské ligy, protože má stejně bodů jako CSKA a lepší vzájemné zápasy s moskevským týmem. "Musíme fandit Realu Madrid nebo věřit, že uhrajeme my něco s Římem. Samozřejmě dáme do toho všechno, určitě bude plný stadion. Je to na nás, máme to ve vlastních rukách a věřím, že nám i fanoušci pomůžou," prohlásil Procházka.