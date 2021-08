Procházka bude v říjnu oficiálním náhradníkem pro titulový zápas UFC

Praha - Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka bude v říjnu oficiálním náhradníkem pro titulový zápas polotěžké váhové kategorie organizace UFC, ve kterém se utkají Polák Jan Blachowicz a Glover Teixeira z Brazílie. Osmadvacetiletý český bojovník se v následujících týdnech bude připravovat tak, aby byl nachystán v případě jakýchkoliv problémů nahradit 30. října v Abú Zabí některého z aktérů hlavního duelu akce UFC 267.

"Už s tím můžeme ven. Jsme oficiální náhradníci titulového zápasu, tzn. plná příprava, váha a účast na zápase," napsal Procházkův trenér a manažer Martin Karaivanov na twitteru.

Dvanáct zápasů neporažený Procházka má za sebou dva duely v organizaci UFC. V květnu impozantně v závěru druhého kola knokautoval Dominicka Reyese z USA a následně se posunul na druhé místo žebříčku své váhové kategorie v UFC. Před ním jsou jen šampion Blachowicz a jednička Teixeira. Proti jednomu z nich nyní může teoreticky nastoupit.

"Od září jdeme do tréninku. Jiří si teď zaslouží volno, je už v kolotoči dlouho. Pak přijede jako nový a bude nakopnutý do tréninku a začne příprava na 30. října na Abú Zabí. To je dostatečný čas, u Jiřího půjde o specifikaci na dva soupeře a je v tom zpátky," uvedl Karaivanov pro specializovaný web kaocko.cz.