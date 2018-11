Praha - Hlavní líčení v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS) bude dnes pokračovat výpověďmi dalších obžalovaných. Pražskému městskému soudu zbývá vyslechnout trojici někdejších manažerů MUS - Jiřího Diviše, Petra Krause a Marka Čmejlu. Kraus předeslal, že vypovídat bude, nehodlá ale odpovídat na otázky.

Obžaloba tvrdí, že šestice manažerů spáchala při transformaci MUS podvod a zneužila informace v obchodním styku. Společnost údajně ovládli jejími vlastními penězi, a státu tak v roce 1999 způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Muži to popírají.

Další obžalovaní, Oldřich Klimecký a exnáměstek ministra obchodu Robert Sýkora, využili své možnosti nevypovídat. Klimecký pouze stručně řekl, že obžalobu odmítá a nerozumí jí. Antonio Koláček pak ve své obsáhlejší řeči zdůraznil, že v souvislosti s MUS nebyl nikdy nikdo okraden a že všichni akcionáři dostali, co jim náleželo. Navíc zmínil, že v květnu má na 52 měsíců nastoupit do vězení ve Švýcarsku, jež se kauzou zabývalo už dříve.

Pravomocný trest si od Švýcarů vyslechl i Kraus, který má u nich za mřížemi strávit 36 měsíců. Vinnými byli v cizině shledáni také ostatní manažeři, výše jejich trestů však ještě není definitivní. Pokud by český soud dospěl k závěru, že skutky popsané ve švýcarské a české obžalobě jsou totožné, musel by v okamžiku nástupu některého z mužů do vězení zastavit jeho tuzemské stíhání.