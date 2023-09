Problémy z Velikonoc se neopakovaly, fotovoltaiky v létě provoz sítí neohrozily

Praha - Zvyšující se výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren během léta nezpůsobila žádné výraznější problémy ve fungování tuzemské distribuční sítě, a to ani při zvlášť slunečných dnech. Neopakovaly se tak komplikace z letošních Velikonoc, kdy provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS kvůli výkyvům v síti na dvě hodiny odpojil stovky fotovoltaik. Vyplývá to z informací ČEPS a distributorů pro ČTK.

"V období od Velikonoc do dnešního dne nám fotovoltaické elektrárny nepřinášely žádné větší problémy. Případné odchylky od predikce a plánů výroby jsme vyregulovali aktivací služeb výkonové rovnováhy v rozsahu nakoupených rezerv," uvedl Lukáš Hrabal z ČEPS.

Jako bezproblémové hodnotí léto i distributoři. "Během letních prázdnin jsme sice evidovali nárůst výroby elektrické energie v naší sítí, který odpovídal slunečnému počasí i zvyšujícímu se počtu instalací solárních elektráren, nezaznamenali jsme ale v oblasti bilancí žádné mimořádné události," řekl za EG.D mluvčí Roman Šperňák. Společnost podle něj pro zajištění sítě i při vyšší výrobě provedla provozně-technická opatření, zejména v oblasti regulace napětí a konfigurace sítě.

Komplikace v souvislosti s horkým a slunečným létem neevidovala ani ČEZ Distribuce. Ve srovnání s loňskem podle mluvčí Soni Holingerové sice zaznamenala vyšší přetoky elektrické energie do distribuční soustavy z fotovoltaik, poruchy na síti v létě ale spíš způsobují častější intenzivní bouřky doprovázené silným větrem.

"Maxima výkonu jednotlivých fotovoltaických elektráren jsou navíc aktuálně nižší než v dubnu, kdy bývají naměřeny nejvyšší hodnoty výroby u těchto typů zdrojů. Příčinou tohoto stavu je nižší účinnost fotovoltaických panelů při vysokých teplotách," podotkla Holingerová.

Prvním a dosud posledním případem, kdy provozovatel energetické přenosové soustavy odpojil stovky fotovoltaik od sítě, tak zůstává letošní Velikonoční pondělí v dubnu. ČEPS tehdy odpojil od sítě na zhruba dvě hodiny elektrárny do výkonu přibližně 400 megawattů, konkrétně na území v distribučních sítích ČEZ Distribuce a EG.D. Důvodem byl nevyrovnaný výkon v elektrizační soustavě, který podle odborníků způsobilo slunečné počasí v kombinaci s nízkou spotřebou. Podle distributorů jsou kvůli podobným případům do budoucna nutné investice do posílení sítě.

V letošním prvním pololetí energetici zprovoznili 45.197 fotovoltaických elektráren. Počet instalovaných zařízení je téměř o čtvrtinu vyšší než za celý loňský rok.