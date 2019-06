Problémy spojené s rozšířením mýta bude řešit pracovní skupina

Praha - Na vytvoření společné pracovní skupiny, která bude řešit rizika spojená s rozšířením mýta na silnice první třídy, se dnes dohodl se zástupci krajů a obcí ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Zavedení nulové sazby na některé úseky, které krajům slíbil bývalý ministr Dan Ťok, by by podle Kremlíka mohlo ohrozit spuštění nového mýtného systému. Skupina bude řešit i případné kompenzace pro kraje. Ministr to řekl po dnešním jednání novinářům.

Mýto se od příštího rok rozšíří o 870 kilometrů. Zavedení nulové sazby na úsecích, o které se mýto v příštím roce rozšíří, krajům Ťok slíbil loni.

Kremlík o mýtu jednal s předsedkyní Asociace krajů ČR Janou Mračkovou Vildumetzovou a předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem a informoval je o právní situaci kolem mýta. "V současné době je mýtný tendr stále zpochybňován. Mým cílem je nedávat k tomu žádné záminky, aby od prosince mohl být zahájen bezproblémový výběr mýtného. Dohodli jsme se, že vytvoříme pracovní skupinu a tyto problémy budeme nadále řešit," řekl po jednání ministr. Podmínky kolem rozšíření mýta byly mezi výtkami, které proti tendru vznesla společnost Kapsch.

Kraje se podle Mračkové Vildumetzové obávají, že rozšíření mýta povede k objíždění zpoplatněných úseků, a tím ke zhoršení stavu menších silnic a také bezpečnosti na nich. Podle předsedkyně asociace je jednou možností, jak tomu zamezit, nasazení dopravních značek, které by zakazovaly jízdu kamionů na vybraných silnicích a také zvýšení pokut za jejich porušování. Mračková Vildumetzová také připomněla, že kraje budou v příštích letech potřebovat peníze na opravu krajských silnic.

Mračková Vildumetzová i Lukl uvedli, že chápou rizika, která by mohla ohrozit spuštění nového mýtného systému. V pracovní skupině budou zástupci ministerstva, krajů a obcí. Skupina by se měla zabývat především rizikem objíždění zpoplatněných úseků po silnicích nižší třídy a určením možností, jak takovému chování řidičů kamionů zabránit. Skupina by se měla zabývat také možnými kompenzacemi pro kraje. Kremlík zmínil například možnost umístění vysokorychlostních vah na silnice nižších tříd.

Mýtný systém se v příštím roce rozšíří o 870 kilometrů silnic první třídy. Kraje z nich vybraly 600 kilometrů, na nichž si přály zavedení nulové sazby. Ťokem jim v memorandu slíbil, že stát bude výběr krajů respektovat.

Nový mýtný systém se satelitní technologií by měl být na silnicích první třídy od ledna 2020. Na dálnicích by měl fungovat o měsíc dřív. Provozovatelem bude konsorcium CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému. Po rozšíření bude mýtný systém na 2300 kilometrech dálnic a silnic první třídy.