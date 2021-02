Problémy při výrobě vakcín neskončily, řekla von der Leyenová

Brusel - Současné problémy při výrobě a distribuci vakcín proti covidu-19 se mohou kdykoli opakovat, neboť farmaceutické firmy čelí řadě rizik. Prohlásila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v rozhovoru zveřejněném dnes skupinou evropských médií, v němž přiznala, že Brusel podcenil komplikace spojené s velkovýrobou očkovacích látek. Prohlásila rovněž, že neví, kdy vakcínu dostane ona sama.

Von der Leyenová v rozhovoru reagovala na kritiku mířící na pomalou distribuci vakcín ze společných unijních nákupů, která zaostává za Spojenými státy, Británií či Izraelem.

"Začátek očkování neznamená, že bude od firem okamžitě proudit neomezená zásoba dávek vakcíny," řekla podle bruselského webu Politico předsedkyně komise s tím, že měla veřejnost na možná zdržení dopředu upozornit. "Tohle pro nás byla hořká lekce a to jsme určitě podcenili," dodala.

Unijní exekutiva v minulých týdnech řešila několikatýdenní omezení dodávek vakcíny firem Pfizer/BioNTech a výrazné snížení počtu dávek, které má do března dodat společnost AstraZeneca. Podle von der Leyenové se sice v případě první zmíněné vakcíny již problém způsobený rozšiřováním výrobní kapacity belgického závodu podařilo vyřešit, avšak pravděpodobně to nebyly poslední obtíže, s nimiž se EU bude muset vyrovnat.

"Tohle se zajisté bude opakovat znovu a znovu," prohlásila šéfka unijní exekutivy. Výrobu vakcín podle ní může kdykoli ovlivnit například hrozící nedostatek látek potřebných pro jejich produkci, s nímž se mohou potýkat farmaceutické firmy.

EU má pro svých téměř 450 milionů obyvatel od šestice farmaceutických firem objednáno 2,3 miliardy očkovacích dávek. Vedle preparátů dvou zmíněných společností zatím komise schválila pouze distribuci vakcíny firmy Moderna. Von der Leyenová odmítla kritiku systému schvalování, které bylo pomalejší než v jiných zemích včetně USA či Británie.

"S novou vakcínou očkujete zdravého člověka biologicky aktivní substancí. Takže to je mimořádná zodpovědnost," hájila šéfka EK důkladnější hodnocení účinnosti a bezpečnosti vakcín, které provádí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Ačkoli von der Leyenová pravidelně absolvuje jednání komise či v omezené míře i další politická jednání nebo zahraniční cesty, sama vakcínu zatím nedostala a neví, kdy na ni přijde řada. "Podléháme systému belgických úřadů. Upřímně, budu se na to muset zeptat," odpověděla dvaašedesátiletá německá politička žijící v Bruselu. Podle belgického očkovacího plánu se po obyvatelích domovů důchodců a zdravotnících budou očkovat lidé starší 65 let a pracovníci prioritních profesí; mladší ročníky by měly přijít na řadu až na jaře.