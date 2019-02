Praha - Z problematických polských jatek, kde se porážely nemocné krávy, se v Česku víc než stovka kilogramů dostala ke spotřebitelům a do restaurací. Veterináři s policií a celníky začnou v úterý intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami ve čtyřech příhraničních krajích, stát také stále zvažuje zákaz dovozu hovězího z Polska. Do této země dnes přijeli inspektoři Evropské unie, aby vyšetřili podrobnosti skandálu. Ceny hovězího z Polska začaly klesat.

Ke spotřebitelům a do restaurací se dostalo 137 ze zhruba 300 kilogramů hovězího dovezeného do ČR z masokombinátu v Mazovském vojvodství, který po propuknutí skandálu přišel o licenci. Celkem 56 kilogramů se spotřebovalo v pražských restauracích, 20 kilogramů směřovalo do Varnsdorfu v Ústeckém kraji, kde jej řezník všechno prodal zákazníkům. Dvě dodávky o hmotnosti 40 a 21 kilogramů byly v Kostelci nad Labem také prodány konečným spotřebitelům, oznámila Státní veterinární správa (SVS).

"Maso neprošlo řádnou veterinární kontrolou, proto nemůžeme doporučit jeho konzumaci," uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Zásilka pro Nový Bydžov na Královéhradecku se vrátila do Polska po upozornění dodavatele.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) dnes po jednání s polskou velvyslankyní zopakoval, že ČR stále zvažuje zákaz dovozu hovězího z Polska. Podle ministra jde v případě dodávek masa z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění informací o problémech podle ministra podkopává důvěru v polskou potravinářskou produkci. Čeští veterináři proto začnou od úterý intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami na hlavních silničních tazích v krajích sousedících s Polskem, tedy v Královéhradeckém, Pardubickém, Libereckém a Moravskoslezském. Olomouckého kraje se kontroly týkat nebudou.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Na trh se podle agentury DPA dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU. Polské úřady situaci označily za "nahodilý incident", který poškozuje pověst polských potravin. Nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.

Aféra už má ale dopad na polský vývoz. Ceny polského hovězího začaly výrazně klesat a producenti by letos mohli přijít o 600 milionů zlotých (asi 3,6 miliardy Kč), varoval podle agentury Reuters předseda sdružení chovatelů a producentů jatečního dobytka Jacek Zarzecki. Žádná země dovoz polského hovězího ještě nezastavila, mnohé jej však omezily.

Polští producenti se podle televize TVN obávají, že kontrola inspektorů Evropské komise by mohla zablokovat vývoz polského masa do Evropské unie. Polsko dnes navíc ohlásilo případ atypické formy takzvané nemoci šílených krav na farmě poblíž hranice s ČR, uvedla Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Unijní inspektoři se mimo jiné setkávají s kriminalisty, kteří skandál vyšetřují. Hlavní polský veterinární lékař Pawel Niemczuk ujistil, že viníci budou povoláni k zodpovědnosti. Minulý týden Niemczuk přiznal, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů problémového hovězího do deseti zemí EU. Podle poznatků Evropské komise je však skandálem zasaženo 14 unijních zemí: vedle Polska a Česka také Slovensko, Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.