Problém se suchem je v ČR menší než dřív, půdu dosytily deště

Brno - Problém se suchem je v České republice menší než v posledních pěti letech. Půdu dosytily deště a tající sníh a dostane se do ní ještě voda ze sněhu, který v půli února ležel i v nižších polohách. Únorové sněžení by mělo citelně zlepšit i situaci v některých místech západních a severozápadních Čech, kde pětiletá suchá epizoda přetrvávala i v lednu. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána.

Ačkoli je situace lepší než v minulém roce, nelze říct, že sucho znovu nezasáhne. Množství sněhu v polovině února prakticky nikde nebylo nadprůměrné a například v Brně nenasněžila letos ani polovina průměru. Podprůměrné množství sněhu napadlo například i na Šumavě.

"Situace je taková, že pokud přijde zemědělské sucho, začne se projevovat proti jiným rokům později. V severozápadních Čechách se budeme se suchem potkávat podle dlouhodobých prognóz možná už v květnu," uvedl bioklimatolog Miroslav Trnka z vědeckého týmu projektu InterSucho, na němž se podílí Mendelova univerzita a Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe.

Dodal, že v severozápadních Čechách se na rozdíl od Moravy i větší části Čech nepodařilo dosytit podzemní zdroje. Zlepšit situaci by mohlo tání současných zásob sněhu, které jsou v postižené oblasti poměrně vydatné.

V současnosti je obecně situace se zásobou vody v půdě lepší na Moravě než v Čechách. "Pro nás je to nové, a tedy zajímavé. V posledních 200 letech bývalo obvyklé, že když bylo sucho v Čechách, bylo i na Moravě. A dále řada suchých epizod postihla jen Moravu, a ne Čechy. Posledních devět měsíců je to naopak, protože Morava byla relativně dobře nasycená na rozdíl od Čech," poznamenal Trnka.

V souvislosti se zkušenostmi z minulého roku, kdy se střídaly suché a srážkově nadprůměrné měsíce, je podle Trnky třeba připravit krajinu na to, aby si dokázala poradit s oběma extrémy. "Potřebujeme rozmanitější krajinu, která se dokáže po extrémním suchu i srážkách rychleji vrátit do provozuschopného stavu. Ale neexistuje žádné zázračné tlačítko k rychlé přeměně," uvedl.