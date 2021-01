Pro zmírnění opatření má být zásadní i naplnění nemocnic

Praha - Pro zmírnění protiepidemických opatření ze současného pátého stupně PES na čtvrtý stupeň by nemělo být v nemocnicích víc než 3000 lidí. Počet hospitalizovaných bude stanoven i pro přechod do nižších stupňů. Bude se to dobře doplňovat s rizikovým skóre, řekl dnes na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V neděli bylo v nemocnicích 6330 nakažených s covidem-19 a téměř 1100 z nich potřebovalo intenzivní péči.

"Skóre neříká nic jiného, než jakým způsobem se vyvíjí situace v populaci. V poslední době to ale není zcela v korelaci se zaplněním nemocnic. I když v současné době epidemie začíná polevovat, tak jsou stále ještě plné nemocnice," řekl Blatný. Řídit se jenom klesajícím rizikovým skóre by tak podle něj nebylo bezpečné.

"Může nastat i druhý případ. Budou ještě prázdné nemocnice, ale bude už patrné, že epidemie znovu roste. Právě proto se ty dva parametry velice dobře doplňují," dodal ministr. Oba parametry podle něj posoudí kolektiv expertů, který ministrovi doporučí rozhodnutí, které on pak přinese na vládu.

Trvale udržitelný je podle něj počet kolem 2000 až 3000 hospitalizovaných s covidem-19. "V současné době je řada zemí, která má čísla ještě nižší, a přesto je ještě striktnější než Česká republika," uvedl.

Dopoledne spojil naplněnost nemocnic s dalším setrváním v pátém stupni PES také vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Novinářům řekl, že rozvolňování bude podle něj na řadě až v době, kdy se uvolní lůžka v nemocnicích a bude přibývat 1000 až 2000 potvrzených případů covidu-19 denně.

Index PES zůstává na 70 bodech ze sta, pátý den se drží ve čtvrtém stupni. V minulém týdnu byly denní přírůstky nakažených o třetinu až skoro polovinu nižší než o týden dříve, což Hamáček přičítá tomu, že zabralo zpřísnění opatření z přelomu roku.