Pro získání 180 miliard z plánu obnovy musí Česko vyloučit střety zájmů

Praha/Brusel - Evropská komise (EK) dnes schválila český národní plán obnovy. Získání celých 180 miliard korun z mimořádného krizového fondu Evropské unie podmínila mimo jiné tím, že české úřady budou důsledně předcházet možným střetům zájmů veřejných činitelů. Podle letošních závěrů auditu komise je ve střetu zájmů premiér Andrej Babiš (ANO). Podle předsedy vlády se však evropské peníze v ČR rozdělují transparentně, nevnímá žádný systémový problém. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že při splnění mechanismů navržených v plánu obnovy není vyplácení peněz ohroženo. Opoziční strany pochybují o tom, že za současné vlády je Babišův střet zájmů možné vyřešit.

O českém národním plánu obnovy dnes s Babišem v Praze jednala předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. "Evropská komise bude kontrolovat, že jsou finanční prostředky vynakládány moudře. Máme také nástroje na ochranu rozpočtu, protože především jde o prostředky daňových poplatníků v Evropské unii," uvedla.

Babiš nemá pocit, že by od jeho vstupu do vlády mělo Česko systémový problém i s ohledem na střet zájmů. "Je tam požadavek na zajišťování a sběr informací o osobách, které stojí za subjekty, které dostávají finance. Tyto milníky musí být splněny předtím, než bude v polovině roku 2022 vyplacena první velká částka," doplnila šéfka komise.

Státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková uvedla, že kapitola plánu obnovy o kontrole a auditu se neváže na konkrétní osobu nebo případ, jedná se o obecné nastavení požadavků na systém. Podle ní se tak požadavek EK netýká přímo premiéra Babiše.

Vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) poznamenal, že Česko dostalo podobně jako ostatní členské země 109 milníků, které musí postupně plnit. "Jeden z nich se týká v obecné rovině střetu zájmů. Je třeba, aby bylo dosaženo toho, že nebude docházet při čerpání zdrojů k jakémukoli střetu zájmů," řekl. Nejde podle něj o nic, co by ohrožovalo čerpání dotací.

Podle EK český národní plán obnovy splňuje stanovená ekologická či digitální kritéria. První finance by do Prahy mohly přijít v září, pokud českou investiční strategii definitivně schválí členské státy. "Nezaplatíme, pokud tento problém (střet zájmů) nebude vyřešen, a navíc budeme vymáhat zpět peníze z předfinancování," řekl dnes novinářům jeden z unijních činitelů, podle něhož se mají české úřady s požadavky komise vyrovnat nejpozději do poloviny příštího roku. Hrdinková ČTK řekla, že Česko musí nastavit do poloviny roku 2022 mechanismy kontroly.

Příspěvky může ČR čerpat do roku 2026, na předfinancování letos dostane 13 procent z celkových 180 miliard korun. Do výplaty další částky bude ale muset prezentovat splnění požadavků.

"Jediné, co stačí, je, když bude česká vláda dodržovat opatření, ke kterým se sama zavázala. Pokud ten materiál odeslaný vládou do Bruselu bude naplněn, tak problém nevznikne, tím to pokládám za vyřešené," řekl Hamáček. Také předsedkyně EK uvedla, že opatření v českém návrhu plánu obnovy odeslaném do Bruselu by měla zabránit komplikaci z hlediska střetu zájmů, dodal.

Odlišně se na věc dívají opoziční strany. Peníze bude možné získat pouze v případě, pokud české úřady zabrání tomu, aby Babiš "opět odkláněl peníze pro své firmy", uvedl na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš. "To si lze za současné vlády ale jen těžko představit. Je to šílené," doplnil. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) na twitteru napsala, že Babišův střet zájmů ohrožuje budoucnost ČR. "Vyřešit to můžeme spolu už na podzim," odkázala na říjnové sněmovní volby, ve kterých chce opozice Babiše v čele vlády nahradit.

Unijní exekutiva v letos zveřejněném auditu dospěla k závěru, že systémový problém se Babišovým střetem zájmů české úřady neřeší. Babiš podle auditorů stále ovládá holding Agrofert, ačkoli jej vložil do svěřenských fondů. Komise proto nehodlá firmám z této skupiny vyplácet dotace ze strukturálních fondů. Babiš tvrdí, že střet zájmů nemá a že dodržuje české zákony.

Z Národního plánu obnovy budou mít podle Babiše prospěch všichni. "Všem občanům přinese například lepší komunikaci s úřady, elektronizaci zdravotnictví, kvalitní a bezpečné cestování na železnici, podporu digitálních dovedností ve školách nebo modernizaci sociálních služeb," uvedl předseda vlády. Značná část peněz podle něj půjde do zdravotnictví, například na onkologickou prevenci a péči.

Podpořeni budou také podnikatelé, start-upy, kulturní a kreativní sektor, poznamenal Babiš. "Obce a města by měly přivítat investice do rychlejšího internetového připojení, brownfieldů, adaptace na klimatickou změnu, ochranu přírody, obnovu lesů po kůrovcové kalamitě," vyjmenoval.

Von der Leyenová uvedla, že český plán předpokládá například i vytváření dobíjecích stanic pro elektromobily, investice do obnovitelných zdrojů energie nebo do infrastruktury pro recyklaci odpadů. Peníze podle hodnocení EK zamíří také na výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti budov, do vodohospodářství, justice či stavebních úřadů.

Fond pro oživení a odolnost obsahuje víc než 700 miliard eur (více než 18 bilionů Kč). Členským zemím má pomoci oživit hospodářství zasažené koronavirovou pandemií či je lépe připravit na její případné opakování. EU si na financování fondu vzala společnou půjčku na finančních trzích.