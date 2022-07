Pro zajištění vody na hašení Hřenska se navyšuje odtok z Vltavské kaskády

Praha - Průtok Labe podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) nedostačuje pro hašení požáru, který od neděle likvidují hasiči v okolí Hřenska na Děčínsku, Povodí Vltavy proto zvyšuje odtok z nádrží Vltavské kaskády do Vltavy, tekoucí do Labe. Ministr o tom dnes informoval na twitteru. Mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lukáš Marvan novinářům po 14. hodině řekl, že nemá informaci o tom, že by bylo vody nedostatek. Vrtulníky vodu podle něj dál nabírají.

"Povodí Vltavy zvyšuje odtok z Vltavské kaskády o 20 metrů krychlových za sekundu, abychom pomohli navýšit průtok vody v Labi. Znamená to 1,7 milionu kubíků vody denně navíc na hašení požáru," uvedl ministr.

Mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán na dotaz ČTK upřesnil, že odtok se zvýšil zhruba ve 14:00 ze 40 na 60 metrů krychlových. Voda jde hlavně z vodního díla Orlík, ženou ji turbíny. "Zvýšený průtok by měl být v Labi znát zhruba za 24 hodin, tedy přibližně v pátek po poledni," dodal Roldán.

Podle mluvčího krajských hasičů Marvana je zatím vody dostatek a nemá informaci o tom, že by se množství vody v řece blížilo nějaké hraniční úrovni.

Požár, který v Českém Švýcarsku zasáhl plochu kolem 1200 hektarů, hasí stovky hasičů a do dneška jim s tím pomáhalo 11 vrtulníků a letadel, další policejní stroj řídí letecký provoz. Armáda do oblasti vyslala ještě silnější vrtulník Mi-17, který unese větší bambi vak na vodu. Jeden vrtulník UH-60M Blackhawk s 30 vojáky vyšle na pomoc s hašením i Slovensko, o čemž dnes rozhodla na mimořádném zasedání slovenská vláda. Požár likviduji také němečtí hasiči v Saském Švýcarsku, kam se rozšířil v pondělí ráno z české strany.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) dnes ale upozornil na to, že hrozí pokles vody v Labi, odkud vrtulníky nabírají vodu na hašení. Situaci podle něj kraj řeší s Povodím Labe. "To už jsme komunikovali, povodí na tom pracuje," řekl po poledni hejtman.

Do požářiště shazují vodu mimo jiné dva letouny Canadair z Itálie. Pojmou přes 6000 litrů vody, čerpají ji z jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem.