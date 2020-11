Pro zahájení testů seniorů chyběla smlouva s pojišťovnami

Praha - Pro zahájení nařízeného testování v pobytových sociálních službách podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) chyběla smlouva se zdravotními pojišťovnami. Ladilo se podle něj to, jak za peníze z veřejného zdravotního pojištění právně správně nakoupit potřebné testy. Možné tak je, že v domovech pro seniory a dalších zařízeních nezačne testování do 9. listopadu, řekl dnes Blatný novinářům.

"Situace se prodlužuje, protože ani v nouzovém stavu nelze postupovat mimo právní rámec. Bylo potřeba přijít na to, jakým způsobem po právní stránce zajistit to, aby někdo mohl testy nakoupit a poskytnout,", řekl ministr. Smlouva by měla být podle něj dnes dokončena a podepsána.

Dva miliony antigenních testů od firmy Abott byly podle ministra připravené ve skladech, čekalo se ale na to, až je budou pojišťovny moci koupit. "Distributorem je společnost Avenier, která by je měla v nejkratší době rozvést," uvedl ministr.

Připustil, že je možné, že se začátek testování všude nestihne do pondělí 9. listopadu. Podle něj ale nebude nutné měnit nařízení vlády, které počítalo s tím, že to bude do sedmi dní od středy 4. listopadu. "Když nebudou mít testy, tak pochopitelně není pro ně povinnost testování zahájit. Zahájí ho v době, kdy je budou mít," dodal.

Nařízení o plošném testování v sociálních zařízeních platí v Česku od středy a testy u klientů i personálu se mají opakovat co pět dnů. Půjde asi o 80.000 až 100.000 klientů a zhruba stejný počet personálu. Testovat je mají zdravotníci zaměstnaní v těchto zařízeních nebo jejich nasmlouvaní praktičtí lékaři, někde ale upozorňují na to, že personálu nebude dostatek i kvůli jeho nákaze.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je nákaza ve více než dvou stovkách takových zařízeních. Ke konci října byl potvrzen koronavirus u 4763 pracovníků a klientů uvedených domovů, v září to bylo zhruba u čtvrtiny. Senioři mají při nákaze asi třicetiprocentní riziko, že budou potřebovat péči v nemocnici, mladší lidé asi čtyři procenta.