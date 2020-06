Pro vysvědčení si budou moci dojít všichni žáci najednou

Praha - Předávání vysvědčení na konci školního roku se budou moci zúčastnit všichni žáci najednou. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, na které se dohodl ministr školství Robert Plaga (ANO) s epidemiology. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Opatření dnes vzala na vědomí vláda, platit bude od 22. června a bude se týkat akcí mimo výuku. Dosavadní pravidlo nanejvýš patnáctičlenných skupin ve výuce k ochraně proti koronaviru zůstane stejné do konce školního roku, dodala.

"Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci chceme školám umožnit, aby akce, které se váží ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročníky anebo focení, mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce," uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO). Úprava se podle jeho mluvčí bude týkat základních, středních a vyšších odborných škol i škol speciálních a základních uměleckých.

Školy podle ní budou moci mezi 22. červnem a 30. červnem pořádat bez omezení akce, které nejsou vzdělávací. Nebude při nich nutné dodržovat současné pravidlo maximálně patnáctičlenných skupin žáků. Platit pro ně nebude ani zákaz, aby se kolektivy nemíchaly. Nadále ale bude nutné, aby děti předložily čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.

Pravidla pro výuku se už do konce června ve školách nezmění. I v následujících dvou týdnech tedy bude platit omezení počtu na maximálně 15 dětí ve skupině. Na prvním stupni se navíc děti z různých skupin nesmí ve škole potkávat, a složení skupin se proto nesmí měnit.

Zvláštní opatření pro školy podle Lednové skončí 30. června. Od začátku letních prázdnin tak podle ní budou moci školy provozovat například školní družinu za běžných podmínek s doporučením zvýšené hygieny a úklidu nebo budou moci umožnit v běžném režimu činnost středisek volného času. Nadále budou muset dodržovat aktuální obecná opatření ministerstva zdravotnictví a držet se hygienických doporučení, uzavřela mluvčí.

Řada škol letos ukončí školní rok dřív než v úterý 30. června. Ředitelé letos častěji využijí ředitelského volna a vysvědčení se chystají školákům či studentům rozdat už poslední červnový pátek, tedy 26. června. Některé školy také už oznámily, že budou rozdávání vysvědčení organizovat v souladu s dosavadními hygienickými opatřeními. Například ZŠ Bohumila Hrabala v Praze 8 dnes rozeslala rodičům zprávu, že vysvědčení se bude rozdávat před školou po skupinách maximálně 15 žáků. Na rozdání bude pět minut a pro nevyzvednutá si žáci budou moci dojít každou středu dopoledne, informovala škola.

Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. V uplynulých týdnech se v omezené míře postupně opět otevřely. Docházka zůstala dobrovolná.

Plaga už dříve uvedl, že nepředpokládá, že by se školy při případné druhé podzimní vlně epidemie nového koronaviru zavíraly plošně, jako tomu bylo nyní. Pokud by se na podzim epidemie vrátila, mohlo by se podle ministra stát, že se dostanou do karantény některé ze škol nebo spíš některé ze tříd.