Pro uvolňování ve sportu budou rozhodující počty nakažených, NSA doplní plán

Praha - Při uvolňování koronavirových opatření ve sportu by se mělo postupovat podle přírůstku nových nakažených. Klíčová bude hodnota takzvaného incidenčního čísla, což je týdenní přírůstek v přepočtu na 100.000 obyvatel. Národní sportovní agentura (NSA) zahrne tato kritéria do svého plánu na Restart sportu, který dnes projednávala na ministerstvu zdravotnictví.

Předseda NSA Milan Hnilička a zástupci trenérů ze sportovních svazů Michal Ježdík za basketbal a Antonín Plachý za fotbal jednali s náměstkem Martinem Havrdou, hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou a Kamilou Vítkovou Veselou z Centrálního řídícího týmu - epidemiologické skupiny. Vedle doplnění incidenčního čísla pro jednotlivé fáze by mělo být v manuálu lépe definované sportoviště. Například ta větší, jako jsou třeba fotbalová hřiště, by mohla být rozdělena na více sportovišť, aby se zvýšil povolený počet lidí v areálu.

Upravenou verzi Restartu sportu bude Hnilička v sobotu projednávat s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem. Tam se bude jednat o termínu, kdy by mohl restart začít, i jednotlivých hodnotách incidenčního čísla například pro povolení kontaktních tréninků dvaceti dětí venku. Vládní představitelé v posledních dnech obecně pro uvolňování hovořili o hranici 100 nakažených na 100.000 obyvatel. Mohlo by se to zohledňovat i regionálně s tím, že by se podmínky zmírnily jen v krajích, které toto kritérium splňují. Tak vláda postupuje při otevírání mateřských škol pro menší děti než předškoláky.

Česko zůstává poslední zemí v Evropě, kde je sport dětí a mládeže velmi omezen. Od minulého týdne je možné sportovat venku jen po dvojicích, kterých může být na jednom sportovišti maximálně šest. Musejí mezi nimi být desetimetrové rozestupy, od pondělka 26. dubna se tato vzdálenost sníží na šest metrů.

"Naším cílem je, aby sportovní veřejnost měla výhled, jak bude uvolňování probíhat. Aby bylo jasné, že pokud bude hodnota incidenčního čísla taková, tak bude povoleno tolik a tolik sportovců, a pokud klesne na určitou hodnotu, tak dojde k otevírání dalších sportovišť a podobně. Díky tomu budou moci sportovci v závislosti na aktuální epidemiologické situaci plánovat svou sportovní přípravu. Doufám, že to s panem ministrem Arenbergerem dořešíme již na nejbližším sobotním jednání," uvedl pro ČTK předseda NSA Milan Hnilička. Podle informací ČTK sportovci chtějí, aby se v pondělí 26. dubna manuál dostal na jednání vlády. Uvolnění by pak připadalo v úvahu nejdříve od 3. května.

Sportovci by se rádi alespoň pro některá odvětví dostali i do hal. Český badmintonový svaz zdůrazňuje, že jeho sport lze provozovat po dvojicích na kurtu, kdy na jednoho člověka připadá 40 metrů čtverečních, sedmimetrová výška stropu zajišťuje cirkulaci vzduchu a celková vzdálenost mezi hráči bývá přes šest metrů. "Jsem přesvědčen, že za těchto podmínek je badminton naprosto bezpečný také v současné době. Navíc provozovatelé jsou schopni zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním toho venkovního a bez recirkulace vzduchu v objektu," uvedl v tiskové zprávě předseda svazu Petr Koukal.

Nejrychlejší raketový sport je v posledních letech čím dál populárnější mezi amatéry i veřejností. Na rozdíl od jiných evropských zemích nesmějí trénovat ani závodní hráči s výjimkou profesionálů. "U nás nedržely děti raketu už půl roku a dopady budou katastrofální. S dcerou mohu být paradoxně doma, kde si můžeme dělat, co chceme, ale nemohu s ní jít sama na sportoviště," prohlásila trenérka Astry Zahradní Město Markéta Osičková. Nyní je možné hrát badminton jen venku, což vzhledem k počasí a péřovému míčku neumožňuje kvalitní hru. "Ale přesto se tak děje a viděl jsem lidi, jak si pinkají badminton na parkovištích,“ prohlásil Jakub Strnad z SK Hamr.