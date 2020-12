Pro Trpišovského byl podzim Slavie nad očekávání dobrý

Plzeň - Fotbalisté Slavie zvládli po přestavbě týmu podzimní část sezony nad očekávání jejich trenéra Jindřicha Trpišovského. Pražané sice vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů, ale následně postoupili ze skupiny Evropské ligy a v domácí soutěži přezimují po dnešní výhře 1:0 v Plzni v čele tabulky s náskokem šesti bodů na druhý Jablonec. Navíc protáhli ligovou neporazitelnost už na 25 utkání. Trpišovský věří, že tým nepotkají v zimě odchody opor.

"Podzim byl stoprocentně nad očekávání dobrý. Když si vzpomenu na poslední dva zápasy, které jsme tady v Plzni hráli, tak náš kádr je úplně odlišný. Prošli jsme ohromnou přestavbou, která na jaře bolela. Na začátku sezony jsme se hodně soustředili na kvalifikaci Ligy mistrů, která dopadla tak, jak dopadla. Byli jsme v malém útlumu. Ale pak jsme to zvládli skvěle," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

"Když se na tenhle rok celkově podíváme, je skvělý. I tím, kde se tým momentálně nachází. Je smutný ohledně koronaviru, ale tyhle věci my neovlivníme. Jsem hodně spokojený, že máme zabudovaných spoustu nových, mladých hráčů. Jsem rád, že hráči pracují tak, jak pracují. Když nám to nejde fotbalově, dokážeme to odbojovat a zvládnout to takticky," dodal.

Slávisté na podzim ve 13 kolech ztratili body jen po dvou remízách s oběma nováčky Pardubicemi a Brnem a dokázali vyhrát oba venkovní šlágry na Spartě i v Plzni. Před Západočechy mají náskok 15 bodů a navíc zápas k dobru, před třetí Spartou pak sedm bodů.

"Myslím, že rozhodnuto o ničem není. Na jaře se hraje spousta zápasů. Podzimní bodový zisk je pro nás skvělý, náskok 15 bodů na Plzeň je příjemný. Ale minulou sezonu jsme tu taky vyhráli 1:0, tuším, že jsme vedli po podzimu o 16 bodů a nakonec nás Plzeň stáhla na šest bodů před vzájemným zápasem. A to bylo míň zápasů, než bude na jaře teď. Myslím, že se přes zimu dají dohromady, zkonsolidují se," prohlásil Trpišovský.

"Navíc nikdo nevíme, co od jara čekat. Pro nás všechny je to nová situace, bez přípravy, bez odpočinku. Nevíme, jaké budou terény, jak budou reagovat hráči. V covidové době nevíte, jak vám kdo vypadne," připomněl Trpišovský, že jarní část poprvé v historii začne už v polovině ledna.

Věří, že mužstvo v zimě nepotkají odchody opor. "Moje přání a názor je, že by nikdo neměl odcházet. Něco jsme rozjeli a máme nějaké cíle na jaro. K nějakému prodeji by mělo dojít v létě. Samozřejmě se to může změnit v případě nějaké nabídky, definitivní slovo má vedení," uvedl Trpišovský.

"Čeká nás strašně zápasů - liga, Evropská liga, domácí pohár, do toho jsou kluci v reprezentacích. I proto stahujeme některé hráče z hostování. Třeba Micka van Burena, který se v Budějovicích rozehrál k dobrým výkonům. Musíme vytvořit takový kádr, abychom měli zastupitelnost a splnili cíle. Protože jsou Vánoce, moje přání je, aby nikdo neodešel a aby přišel jeden hráč, po kterém my trenéři dlouhodobě toužíme. Teď nás bylo 19 do pole, je možné, že si na začátek ledna necháme víc hráčů," dodal.

Po podzimu může být v ohrožení plzeňský trenér Adrian Guľa. "To je otázka spíš na Plzeň, nechci se motat do jejich věcí. Za sebe můžu říct, že Adrian je skvělý, pracovitý člověk. Před čtyřmi pěti lety jsme se náhodně potkali na dovolené a hodně jsme si o fotbale povídali. Skvělý trenér. Byl bych rád, kdyby v Česku byla větší trpělivost s trenéry. Řeknu příklad: Budějovice, David Horejš. Skvělý trenér, postoupili do ligy, pak skvělá ligová sezona, začátek téhle neměli dobrý. A už jsem někde zaslechl hlasy, že je jeho pozice nejistá. Z toho jsem byl úplně vyřízený. Někdy se od trenérů chtějí v Česku strašné zázraky," řekl Trpišovský.