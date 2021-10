Pro třetí dávku očkování si přišlo asi 7400 lidí ze 40.000, kteří mají nárok

Praha - Pro třetí dávku vakcíny proti covidu-19 si zatím přišlo přes 7400 lidí z asi 40.000 očkovaných, kteří na ni mají nárok. Zájem je zatím hlavně mezi zdravotníky. Novinářům to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Posilující dávku vakcíny odborníci doporučují po osmi měsících od ukončeného očkování.

V Česku je stále ještě asi 415.000 lidí nad 60 let, kteří nejsou očkováni proti covidu-19. Počet neočkovaných seniorů se snižuje pomalu, podle Duška je to zhruba o 2000 za týden. Nižší proočkovanost seniorské populace je především v okrajových částech republiky. Příčinou podle Duška tedy může být menší dostupnost očkování. Do odlehlých míst v mnohých krajích vyjíždějí mobilní očkovací týmy. Předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek dodal, že starší lidé mají často pocit, že v jejich věku už očkování nemá smysl nebo že se nemohou nakazit, protože žijí sami.

Podle náměstkyně ministra zdravotnictví a předsedkyně pneumologické společnosti Martiny Koziar Vašákové se ale lékaři setkali i s tím, že očkování seniorům zakážou jejich děti. Tempo očkování na konci léta podle ní také zbrzdila debata o protilátkách. Část politiků žádala, aby se přítomnost protilátek považovala za průkaz bezinfekčnosti. Podle odborníků ale neexistuje shoda na tom, jaká hladina protilátek člověka ochrání.

Právě starší lidé jsou při nákaze covidem-19 nejvíce ohroženi těžkým průběhem onemocnění. Odborníci dnes varovali, že už při zhruba dvacetiprocentní obsazenosti lůžek intenzivní péče pacienty s covidem hrozí, že bude omezena ostatní intenzivní péče, tedy například onkologie či operace. Pokud by v Česku nebyla současná míra proočkovanosti, bylo by podle Duška v nemocnicích čtyřikrát až pětkrát více lidí. Nyní je plně očkováno 5,97 milionu lidí. V neděli bylo v nemocnicích 204 lidí, z toho 28 ve vážném stavu. Asi 80 procent pacientů, kteří jsou na jednotkách intenzivní péče kvůli covidu-19, jsou podle Vladimíra Černého ze společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny lidé neočkovaní.

Odborníci z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně doporučují seniorům přeočkování třetí posilující dávkou. Podle vakcinologa Romana Chlíbka data z Izraele ukazují, že po šesti až osmi měsících u seniorů klesá účinnost očkování i na závažné formy covidu-19. V Česku podle něj nebyl dosud potvrzen žádný případ úmrtí po očkování proti covidu, kdy by smrt souvisela s vakcinací. Celkem se prověřovalo 113 podezření na úmrtí po očkování.