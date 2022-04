Pro tituly v půlmaratonu si doběhli favorité Homoláč a Hrochová

Pardubice - Favorizovaní Jiří Homoláč a Tereza Hrochová se stali v Pardubicích českými šampiony v půlmaratonu. Oba na této distanci triumfovali potřetí. Homoláč v Pardubicích dosáhl času 1:05:33 a vystřídal na trůnu sedminásobného mistra Víta Pavlištu, který doběhl čtvrtý. Olympionička Hrochová zopakovala loňské prvenství v druhém nejlepším čase v historii národního šampionátu 1:13:29.

Homoláč triumfoval pouhý týden po startu na Pražském půlmaratonu, kde byl nejlepším českým běžcem. Titul získal v čase jen o 57 sekund pomalejším. Šampionát ovládl i v letech 2018 a 2019, v počtu titulů je před ním vedle rekordmana Pavlišty už jen Róbert Štefko se šesti triumfy.

Téměř celý závod v aprílovém a větrném počasí s ním v čele běžel Vladimír Marčík, který nakonec Homoláčovi podlehl jen o šest sekund a ziskem stříbra vylepšil předloňský bronz. "Střídali jsme se a v druhé části závodu jsme si nastupovali. Poslední tři kilometry jsem se snažil utrhnout, což se povedlo, ale tam jsme si mákli oba naplno," shrnul Homoláč ve svazové videonahrávce. S více než minutovou ztrátou skončil třetí Marek Chrascina, jenž za sebou nechal o deset sekund Pavlištu.

Hrochová vedle loňského roku zvítězila v Pardubicích i v roce 2019 a vyrovnala se v počtu titulů Janě Klimešové. Více jich mají jen šestinásobné šampionky Ivana Sekyrová a Petra Kamínková. V rychlejším čase než Hrochová získala titul dosud jen bývalá česká rekordmanka Alena Peterková v roce 1995 (1:13:16). Plzeňská běžkyně přitom absolvovala ve slabší konkurenci v podstatě sólozávod a zvítězila s více než tříminutovým náskokem. Na stupně vítězů ji doprovodily Gabriela Veigertová a Petra Kotlíková.

"Běžela jsem, co to šlo. Bohužel jsem se tam do žádné (mužské) skupinky na delší dobu nezařadila, až na konci mě jeden pán naštěstí podržel, aspoň ten závěr. Bylo to hodně větrný, přes deset kilometrů jsem běžela úplně sama," řekla Hrochová.

Výsledky mistrovství ČR v půlmaratonu

Muži: 1. Homoláč (Univerzita Brno) 1:05:33, 2. Marčík (Škoda Plzeň) 1:05:39, 3. Chrascina (TŽ Třinec) 1:06:55.

Ženy: 1. Hrochová (Škoda Plzeň) 1:13:29, 2. Veigertová (TJ Jičín) 1:16:40, 3. Kotlíková (Slavoj Pacov) 1:18:57.