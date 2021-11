Pro tenistku Krejčíkovou je Turnaj mistryň bonus za sezonu

Guadalajara (Mexiko) - Po sedmadvaceti hodinách cesty dorazila tenistka Barbora Krejčíková v neděli do mexické Guadalajary na Turnaj mistryň. Jako jediná z osmičky nejlepších hráček sezony ještě předtím hrdě reprezentovala Česko v Praze v soutěži družstev o Pohár Billie Jean Kingové a nyní má před sebou závěrečný turnaj sezony.

"Věděla jsem, že to bude náročné, ale s tím jsem do toho šla," řekla odhodlaně světová trojka Krejčíková na online tiskové konferenci a ujistila, že je před startem v dobrém rozpoložení. "Těším se. Je to fakt prestižní turnaj a nádherný bonus za celou sezonu," pronesla.

Před pěti měsíci se stala senzační vítězkou grandslamového Roland Garros a v tu dobu by ještě byla šokovaná, kdyby jí někdo řekl, že si zahraje Turnaj mistryň. "Ale teď bych řekla, že jsem tvrdě makala, měla opravdu dobrou sezonu, takže myslím, že si zasloužím být tady a hrát proti nejlepším hráčkám. Doufám, že v budoucnosti tohle bude pozice, ve které budu. Plánuju tvrdě pracovat a budu se snažit dál vyhrávat a zůstávat v této pozici," řekla.

Jako jediná se kvalifikovala do dvouhry i čtyřhru a bude tak na rozdíl od soupeřek hrát každý den. "Mentálně jsem se snažila připravit a doufám, že se mi to podaří. A fyzicky se uvidí, jak to půjde, jak dlouhé zápasy budou. Prostě se těším hrozně. Má to velkou historii a jsem ráda, že jsem se kvalifikovala v obou kategoriích. Je to velký kariérní milník," řekla Krejčíková.

Už jen cesta z Evropy do Mexika byla náročná. Museli s trenérem Alešem Kartusem dvakrát přesedat a v USA jim kvůli koronavirovým opatřením jeden spoj uletěl. "Ale jsem ráda, že jsme v pořádku doletěli. Příprava probíhá dobře, trénujeme a připravujeme se," řekla.

Zatímco soupeřky si zvykají na vysokohorské podmínky skoro týden, Krejčíková má před prvním zápasem jen tři dny. "Jsou specifické. Nechci říct, že jsem si zvykla a v zápase to bude vypadat úplně jinak," řekla s tím, že míče v řidším vzduchu hodně letí a je třeba údery více kontrolovat. "Není to typické. Vždycky se hrálo v hale na tvrdém povrchu a teď venku a ve vysoké nadmořské výšce, tak uvidíme, jak se s tím popereme. Bude to pro fanoušky zajímavé."

Na hru jsou připraveny i speciální míče. Mají být bez tlaku a v normální podmínkách by skoro neskákaly. "Jsou dobré. Lítají, jsou kulaté, žluté, někdy padnou do kurtu, někdy do autu, někdy do sítě," usmála se Krejčíková a dodala: "Snažím se to neřešit a bojovat s tím, co mám. Beru to, že je super, že jsem tady, že si to můžu vyzkoušet a nasbírat zkušenosti. Já se těším."

Turnaj mistryň už si v minulosti zahrála ve čtyřhře. Coby hráčka dvouhry je ale mnohem obletovanější a má více povinností. "Hlavně mediálních. Trošku mě orosilo, když mi řekli, co mě čeká. Je to spousta rozhovorů, focení," řekla. Novou pozici si užívá. "Jsem tady, mám z toho radost, je to poslední turnaj sezony a budu se snažit zahrát co nejlíp a pak už zasloužené volno, na to se těším taky," řekla pětadvacetiletá Krejčíková.