Pro tenhle fotbal netrénujeme, zlobil se po Slavii kouč Interu

Milán - Trenér Interu Milán Antonio Conte byl po úterní remíze 1:1 s pražskou Slavií v úvodním zápase základní skupiny Ligy mistrů hodně rozladěný. Jeho svěřenci se podle něj ani náznakem nepřiblížili fotbalu, který chtějí hrát a pro který trénují.

"Slavia hrála tak, jak se hraje v pohárech - agresivně, intenzivně. My jsme na to nenašli řešení. V jiných zápasech jsme hráli proti týmům, které se zatáhly a čekaly na nás, zatímco Slavia nás napadala. Pokud jde o intenzitu, odhodlání a tempo, Slavia nás přehrála. Nejsem s naším výkonem vůbec spokojený," řekl na tiskové konferenci Conte.

Jeho svěřenci prohrávali od 63. minuty a dorážky Petera Olayinky. Aspoň bod jim zajistil v nastavení střídající Nicolo Barella. "Musím být první, kdo přebírá zodpovědnost. Dostatečně jsem týmu nevysvětlil, jak měl tenhle zápas odehrát. Mohli jsme hrát o mnoho lépe. Tohle není fotbal, který chce Inter hrát a pro který trénujeme," prohlásil bývalý kouč Juventusu Turín, Chelsea či italské reprezentace.

"Neukázali jsme nic z našich myšlenek. Obecně nesnáším dlouhé nákopy, protože to není náš fotbal, ale my jsme to do značné míry dělali. Vůbec to nebyl náš plán," doplnil padesátiletý kouč.

Nechtěl hodnotit hru svých jednotlivých svěřenců. "Celý tým předvedl výkon hluboko pod své možnosti, počínaje mnou. Jsem první na ráně, protože jsem tu od toho, abych pomohl hráčům zlepšit se. Musíme se zlepšit, i co se týče charakteru. Ale když se vyvíjíte, i takovéhle zápasy na té cestě přijdou," dodal Conte.