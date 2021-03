Pro sport a procházky mají lidé v Závisti jen 44 hektarů

Brno - Se zpřísněním vládních opatření proti šíření koronaviru mají obyvatelé menších obcí významně omezené možnosti pro trávení volného času. Ode dneška smí sportovat nebo chodit na procházky jen na území obce, kde bydlí. Například v Závisti na Blanensku by se 132 místních mělo pohybovat jen na 44 hektarech. Nejmenší obec v republice požádala na výjimku, řekl ČTK její starosta Jaroslav Poláček.

"Dnes ráno jsem odeslal žádost o výjimku z tohoto nařízení. V okolí máme lesy a chceme, aby byla naše oblast rozšířena o katastr Milonic, Závisti a městyse Černá Hora. Jde o to, aby lidé neseděli doma, a když vyjedou na kolo, tak aby si aspoň na hodinu v lese vyčistili hlavu," sdělil starosta.

Dodal, že lidé zřejmě i bez udělení výjimky budou používat selský rozum a do přírody se projít půjdou. "Dají však na osobní zodpovědnost, kdy se nebudou shlukovat a půjdou jen členové jedné domácnosti. Chápu, čeho vláda tímto omezením chtěla dosáhnout, ale my jak jsme tak malá obec, tak to lidé tolik neřeší," poznamenal Poláček.

Podobně se k tomu staví obyvatelé druhé nejmenší obce, Strukova v Olomouckém kraji, kde žije zhruba 150 lidí. Podle tamního starosty Jiřího Hubáčka se nařízení často ani fakticky nedá dodržet.

Naopak pro obyvatelé velkých měst by nařízení nemělo být problém. V Brně se zhruba 381.000 místních může pohybovat na rozloze 23.018 hektarů. Lidé mohou vyrazit do přírody třeba k Brněnské přehradě, do obory Holedná či do okolí Soběšic. Například na kopci Hády lze ale nařízení porušit snadno. Jeho vrchol již leží v katastrálním území obce Kanice.