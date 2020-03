Pro sociální služby se dnes uvolní 100.000 roušek, slíbila Maláčová

Praha - Resort zdravotnictví by dnes měl uvolnit 100.000 roušek pro poskytovatele sociálních služeb kvůli ochraně před případnou nákazou novým koronavirem a dalšími infekcemi. Na tiskové konferenci to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) budou roušky dostupné v pondělí nebo v úterý. Zajištění respirátorů pak podle Maláčové bude otázka několika dnů. Téměř polovina poskytovatelů péče o seniory, postižené a další potřebné podle průzkumu už pro své pracovníky roušky nemá.

"Je nezbytně nutné zajistit dostatek ochranných pomůcek pro zaměstnance sociálních služeb, aby nedošlo k přenosu na klienty. Pan vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zajistil, aby během dneška bylo uvolněno 100.000 roušek tak, aby sociální služby měly na tyto dny zajištěny pomůcky," uvedla ministryně. Dodala, že v příštích dnech by pak měla do Česka dorazit dodávka deseti milionů roušek.

Podle Maláčové je pak otázka několika dnů, než pracovníci v sociálních službách dostanou od resortu zdravotnictví také respirátory. Výrobci je mohou dodávat teď jen státu, ministerstvo zdravotnictví jimi chce zásobovat nejdřív nemocnice, záchranáře, praktiky a zubaře. Teprve poté je začne posílat i sociálním službám.

Podle ministra zdravotnictví by měly být k dispozici v pondělí nebo v úterý. "Budeme je směřovat na sociální služby z toho důvodu, abychom ochránili jejich klienty. Měly by sloužit hlavně pro personál, aby nezavlekl tuto nákazu do pobytových zařízení, například domovů pro seniory," uvedl Vojtěch.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) zjistila, že téměř polovina zařízení už nemá pro své pracovníky roušky. Personálu v další desetině zařízení pak roušky vydrží nejdéle na tři dny. Řadě domovů, center a pečovatelských služeb už došly také zdravotnické rukavice a dezinfekce. Do průzkumu se zapojilo přes 700 poskytovatelů péče.

Ministerstvo práce provozuje jen pět zařízení. Těm roušky dodá. Ostatním zařízením, která zřizují kraje, radnice či neziskové organizace, pomůcky rozdělí kraje. "V této věci ministerstvo zdravotnictví už jedná s asociací krajů," dodala ministryně.

V domovech pro seniory žije asi 65.000 lidí. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby. Asociace poskytovatelů a odboráři už minulý týden poukazovali na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.