Pro snowboardového kouče Reitera má páté místo Ledecké v super G hodnotu zlata

Praha - Snowboardový kouč Ester Ledecké Justin Reiter má už na zimních olympijských hrách splněno, českou hvězdu dovedl k obhajobě zlata v paralelním obřím slalomu. Její dnešní počínání v superobřím slalomu na lyžích sledoval jen jako fanoušek v televizi v Praze, kde se zastavil cestou z Pekingu do zámoří. Páté místo má z jeho pohledu hodnotu zlaté medaile.

"Dneska to bylo superzábavné, vstávat ráno a povzbuzovat jako fanoušek. Nebýt tolik ve stresu jako trenér. Bylo tam pořád hodně napětí, ale jenom povzbuzovat a nemuset to sledovat kritickým okem bylo velmi hezké," řekl ČTK. Zamýšlel se nad otázkou, jakou roli má u Ledecké radši. "Miluji být trenér a podílet se na budování něčeho. Ale je opravdu zábava mít také příležitost sledovat svého sportovce, jak jenom dělá svou práci," přemítal.

Ledecká měla na přechod ze snowboardového prkna na lyže mimořádně málo času. Reiter očekával, že ze sebe znovu vydá maximum. "To dělá vždycky. Také jsem věděl, že to bude velmi obtížná situace, startovat s dvojkou na sjezdovce, na které nikdo z žen nikdy nezávodil, jenom s dvěma dny tréninku," vyprávěl.

Šestadvacetiletá pražská rodačka sice neobhájila překvapivé zlato z Pchjongčchangu, ale pátým místem potvrdila příslušnost k absolutní světové špičce. "I když nemá medaili na krku, tak její dnešní výkon má z mého pohledu hodnotu zlata," ocenil Reiter. Po závodě se svou svěřenkyní mluvil. "Byla pozitivně naladěná. Věděla, že zajela velmi dobře, a velmi se těší na další závody," prozradil.

Do úterního sjezdu bude mít Ledecká víc času se znovu adaptovat na lyžích. Měla by ve středisku Jen-čching od soboty do pondělí absolvovat tři sjezdařské tréninky. Reiter je přesvědčený, že může před svou další silnou disciplínou udělat pokrok. "Vždycky může být lepší. To je to, co z Ester dělá Ester. Nikdy není spokojená a pracuje velmi tvrdě," řekl.

V posledních sezonách je Ledecká častěji lyžařkou než snowboardistkou. Reiter nežárlí, naopak to bere jako výzvu. "Nutí mě to být lepší trenér, protože toho musím hodně udělat za velmi málo času. Je to vlastně zábava. Oba nás to nutí být lepší. Ji to nutí být lepší studentka a mě to nutí být lepší učitel," popisoval.

Snowboardové olympijské zlato ani nestihli oslavit. Potkali se jen v mixzóně a před medailovým ceremoniálem, kdy byl čas pouze na objetí. Pak se Ledecká přesouvala mezi dějišti svých olympijských závodů a Reiter mířil na letiště.

Kdy bude mít další šanci se svou elitní svěřenkyní pracovat, není jasné. "Nemám ponětí. Právě teď se soustředí na lyžování a na Peking. A po Pekingu se podíváme na další plány," uvedl. Sám se chystá do Kanady na závody se svými mladšími svěřenci.