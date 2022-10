Pro Šimka byla NHL v Praze dalším velkým zážitek, užil si buly s Jágrem

Praha - Český hokejový obránce Radim Šimek si obrovsky cenil možnosti zahrát si NHL v Praze a zařadil dvě vystoupení v dresu San Jose proti Nashvillu v O2 areně za největší zážitky své kariéry. Mrzelo jej, že Sharks ze soubojů s Predators nevybojovali žádný bod. Třicetiletý bývalý hráč Liberce byl i aktérem předzápasového čestného buly, které mezi něj a kapitána soupeře Romana Josiho vhodil druhý nejproduktivnější hráč historie NHL Jaromír Jágr.

"Věděl jsem to od včera. Byl jsem vybrán asi proto, že jsem Čech. Bylo to moje první a asi i poslední buly. Užil jsem si to, jsem rád, že jsem mohl Jardovi podat ruku. Nikdy jsem ho předtím nepotkal. Je to legenda, jeden z nejlepších hráčů historie. Je to další zážitek pro mě, co se týče zájezdu do Prahy, který jsme měli jako tým," uvedl Šimek po dnešní prohře 2:3. V pátek San Jose podlehlo 1:4.

Celé vystoupení v Evropě, které pro Sharks začalo na začátku týdne v Berlíně i přípravným duelem s Eisbären a pokračovalo od středy v české metropoli, jej nadchlo. "Budu si to pamatovat do konce života. Jako když jsme tady vyhráli s Libercem titul a teď když jsme získali s nároďákem bronzovou medaili," uvedl Šimek, který s Bílými Tygry slavil extraligový triumf v roce 2016 po vítězství v O2 areně na ledě Sparty a letos v květnu v Tampere a Helsinkách se na mistrovství světa dočkal prvního cenného kovu s národním týmem.

"Je plno českých hráčů, kteří byli stoprocentně kvalitnější než já a v Praze si nikdy nezahráli. Musím si toho cenit a jednou můžu říct třeba svým vnoučatům a dětem, že jsme hrál v Praze zápas NHL," doplnil Šimek, který je rodákem z Mladé Boleslavi a bydlí v Benátkách nad Jizerou.

Duely v Praze pro něj byly dojemné jako pro útočníka Tomáše Hertla, který v O2 areně v barvách Slavie dokonce začínal profesionální kariéru. "Tomáš je z Prahy, já bydlím kousek od Prahy v Benátkách. Ale bylo to pro mě taky dojemné, když si vezmu celou svou kariéru, že jsem ještě před sedmi lety hrál druhou (nejvyšší) ligu v Benátkách nad Jizerou. Teď mám možnost tady hrát za tým NHL Global Series, tak je to něco neskutečného. Hrozně si vážím, že jsem tu možnost měl, protože každému se to nepoštěstilo," podotkl Šimek

"Měl jsem tady rodinu. Rodiče mě sice už v Americe viděli hrát, ale třeba brácha mě vidět hrát poprvé. Psal mi včera po zápase, že si vůbec nedokázal představit, že hokej v NHL je takový fofr. Měli místa blízko u ledu, takže o to rychlejší hokej měli. Psal mi, že je na mě pyšný a jako bráchu mě to těší," doplnil Šimek.

Atmosféru v O2 areně si vychutnal. "V obou zápasech byli fanoušci skvělí. Překvapilo mě, že tu bylo hodně příznivců Nashvillu. Diváci nás podporovali v obou utkáních a mrzí nás, že jsme nevyhráli aspoň jeden zápas," litoval Šimek.

"Samozřejmě to mrzí, protože jsme chtěli odvézt alespoň jedno vítězství, aby se nám jelo těch jedenáct hodin do San Jose trošku líp. Takhle bude asi v letadle trošku ponurá atmosféra. Dneska jsme neodehráli špatné utkání. Jenom škoda, že jsme dostali rychle druhý gól za stavu 2:1," uvedl Šimek.

"Asi jsme měli hrát trpělivěji, nebo si to víc hlídat. Bohužel jsme dostali z otočky zpoza brány takový špatný gól. Zrovna jsem u toho byl. To asi rozhodlo, pak přidali hned ten třetí. Měli jsme šance ve třetí třetině, ale už jsme na to nedokázali vůbec odpovědět," konstatoval Šimek.

On sám se snažil za stavu 2:3 vynutit prodloužení. Ve 48. minutě podpořil útok dokonce ve vlastním oslabení. "Snažil jsem se vystřelit, bylo z toho dobré buly, pak jsme měli ještě další dvě střely myslím od Vlasica. Potom tam byla další šance, kdy my to Nico Sturm dával zpoza branky, ale puk byl furt za bránou a já jsem se snažil aspoň to třeba trefit do gólmana, aby se to někam odrazilo. Bohužel jsem trefil boční síťku a nic z toho nebylo," prohlásil Šimek.

"Bylo to výborné střídání od čtvrté lajny a bohužel z toho nic nebylo. Dostali jsme je tam v tu dobu na lopatky. V power play chybělo asi trochu štěstí. Šance tam byly, kluci se tlačili do brány, ale gól z toho nepadnul," dodal Šimek, který hraje v NHL šestou sezonu a stihl 167 utkání.