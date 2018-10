Z Olympijských her mládeže v Buenos Aires přiletěla 20. října 2018 do Prahy česká výprava. Zleva František Polák, Martin Florian, Veronika Bieleszová, Jiří Minařík, Barbora Malíková, Barbora Seemanová, Kateřina Galíčková, Martin Bezděk, Eliška Podrazilová a Anna Šantrůčková.

Z Olympijských her mládeže v Buenos Aires přiletěla 20. října 2018 do Prahy česká výprava. Zleva František Polák, Martin Florian, Veronika Bieleszová, Jiří Minařík, Barbora Malíková, Barbora Seemanová, Kateřina Galíčková, Martin Bezděk, Eliška Podrazilová a Anna Šantrůčková. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Pro plavkyni Barboru Seemanovou byla mládežnická olympiáda těžší než ta dospělá, na které před dvěma lety v Riu de Janeiro jako šestnáctiletá startovala. V Buenos Aires se totiž od ní čekaly výsledky. Úkol splnila na výbornou, ze tří kraulařských tratí má dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Šéf výpravy Martin Doktor si pochvaloval atmosféru, která panovala v českém týmu na olympijských hrách mládeže, odkud se dnes sportovci vrátili.

Třináct medailí, které reprezentanti do Prahy přivezli, nečekal. V Buenos Aires ho nadchlo zejména slavnostní zahájení, kterému na náměstí přihlíželo až čtvrt milionu lidí.

Mladí sportovci se podle něj na své olympiádě chovali přesně tak, jak se od nich očekávalo. "Začali se mezi sebou kamarádit, říkat si zkušenosti, podporovat se při soutěžích, což bylo skvělé. Chodili si navzájem fandit a tam to nebylo jednoduché, protože na to fandění museli jet třeba hodinu a půl autobusem přes město," vyprávěl novinářům.

Vzájemné vztahy utužovaly také společné mítinky, které na dospělé olympiádě nejsou kvůli různému programu reprezentantů možné. "Tohle pro mě byl vždycky silný zážitek, že se sešli, řekli jsme si nějaké věci, oslavily se medaile, pogratulovali jsme medailistům, zatleskali jsme," líčil Doktor.

V porovnání s čínským Nankingem, kde se olympijské hry mládeže konaly před čtyřmi lety, si argentinští pořadatelé podle něj vedli velice dobře. "Včetně slavnostního zahájení a tam bych řekl, že to byla jedna z věcí, kterou nezažili sportovci ani na těch velkých olympiádách. Protože mít za sebou 250.000 lidí, nebo kolik tam údajně bylo, to se nezažije každý den. To byla jedna z věcí, která tam byla určitě výjimečná," řekl Doktor.

V roce 2014 získali čeští sportovci osm medailí, tentokrát vybojovali třináct cenných kovů. Doktor si žádná očekávání nedělal, protože v mládežnických kategoriích se šance jednotlivých sportovců špatně odhadují. "Ale tak dobře. Nějak jsem si myslel, s kolika bychom mohli přijet, a tohle je nad očekávání určitě," doplnil nakonec.

Cesta od medailí na mládežnické olympiádě k seniorským úspěchům bývá složitá. "Ten přechod z juniorského věku do kategorie dospělých bývá velice tvrdý a pro mnoho sportovců nepřekročitelný," poznamenal Doktor. Ale už i v Českou existují příklady sportovců, kteří uspěli na mládežnické i velké olympiádě. Třeba Ester Ledecká nebo vodní slalomář Jiří Prskavec, který při své cestě po Jižní Americe zavítal i do Buenos Aires.

"Byl se za námi podívat a udělal si besedu s týmem. To byl taký krásný zážitek, protože medailista z YOGu a velké olympiády předával zkušenosti těm mladým. Takže ten přechod je tvrdý, ale povede se občas," dodal Doktor.

Pro Seemanovou byla mládežnická olympiáda těžší než dospělá

Pro plavkyni Barboru Seemanovou byla mládežnická olympiáda těžší než ta dospělá, na které před dvěma lety v Riu de Janeiro jako šestnáctiletá startovala. V Buenos Aires se totiž od ní čekaly výsledky. Úkol splnila na výbornou, ze tří kraulařských tratí má dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Druhou českou vítězkou v Argentině byla šestnáctiletá čtvrtkařka Barbora Malíková, která po účasti na "velké" olympiádě touží.

Na OH 2016 byla Seemanová nejmladší členkou české výpravy. "Bylo to rozkoukávací, byla jsem malinká mezi dospělými a koukala po všech. Teď jsem spíš musela jet s tím, že se chci dostat do finále a potřebuju být mezi nejlepšími," srovnávala talentovaná plavkyně akce pod pěti kruhy.

Pro dorosteneckou mistryni světa Malíkovou byl úspěch na mládežnické olympiádě další motivací, aby zabojovala o olympijskou účast i mezi dospělými. "Pokud tohle je akorát střípek, neumím si představit velkou," řekla novinářům po příletu. A možná by mohla být už za dva roky v Tokiu. "Uvidíme, podle zdraví a jak se budu zlepšovat, ale asi by to nebylo nereálné," dodala svěřenkyně Jany Gellnerové.

Vedle vítězných závodů obě dívky na mládežnické olympiádě nadchla možnost potkávat nové lidi a získávat kamarády napříč sporty i národy. Obě si užívaly slavnostní zahájení v centru města. "Jak to nebylo na stadionu, tak to bylo hrozně příjemné, že tam byla taková ta domácí atmosféra. Že to nebylo všechno nastrojený, že to bylo spíš, že ty lidi tam chtěli ukázat něco z té země," vykládala Seemanová.

Pro Malíkovou bylo zahájení výjimečné i tím, že byla vlajkonoškou české výpravy. "Tohle byl velký zážitek, být před těmi tisíci lidí. I v zákulisí, jak jsme se bavili s dalšími velkými sportovci, to bylo nepopsatelné," vyprávěla.

Seemanovou příjemně překvapila i atmosféra v bazénu. "Nečekala jsem, že to plavání bude v Argentině až tak navštěvované. Na finálovém bloku bylo každý den vyprodáno. A hlavně Argentinci dokázali celý bazén rozeřvat," řekla. A výrazné zastoupení v ochozech na různých sportech mívali i čeští sportovci. "Bylo to hezký, jak tam všichni strašně fandili a bylo tam slyšet české povzbuzování," doplnila Seemanová.

Než budou sbírat další sportovní zážitky, budou muset dohnat školu, jak všem mladým olympionikům při přivítání na letišti připomněl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. "Teď bude tvrdý návrat do reality. Budu makat, co to půjde, protože musím všechny známky a všechno to učivo. Doufám, že to moje tělo zvládne a bude zvládat školu i plavání dohromady," řekla Seemanová, která chodí na ekonomické lyceum.

Malíková se toho trochu děsila. "Dohánět to bude hodně náročné, protože v architektuře, kterou studuji, tam moc času není, a ještě ty tři týdny..." řekla. Ale bude mít na školu dost času, protože jí skončila sezona a čeká ji třítýdenní odpočinek.

To Seemanová bude pokračovat v plném tréninku. V prosinci bude startovat na mistrovství světa dospělých v krátkém bazénu v Číně. S motivací ani po úspěšné mládežnické olympiádě nebude mít problém. "Je to docela daleko od sebe, necelé dva měsíce, bude to v pohodě," dodala.